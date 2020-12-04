Власти Сингапура первыми в мире разрешили продажу куриного мяса, выращенного в пробирке. При производстве ни одна курица не пострадала

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Агентство по продовольствию Сингапура одобрило продажу куриного мяса американской компании Eat Just, которое произвели в лабораторных условиях без забоя кур. Искусственную курицу одобрили для производства наггетсов, говорится в сообщении компании. Сперва искусственная курица под брендом Good Meat появится в ресторанах, а затем в магазинах.

Чтобы произвести искусственное мясо, специалисты компании взяли клетки кур путем биопсии, а затем культивировали их в биореакторах, соединив с запатентованной смесью из белков, аминокислот, минералов, сахаров, солей и других питательных веществ, пишет TechCrunch, ссылаясь на представителя Eat Just. Мясо получили после того, как оно достигло достаточной плотности.

Исходные клетки получают из мышечных клеток кур, а добавленные в реактор питательные вещества — из растений, пишет The Guardian. При этом при производстве в Сингапуре в биореакторы добавляли эмбриональную сыворотку телят, которую получили из крови плода, но в конечном продукте ее практически нет. В дальнейшем компания намерена использовать аналог на растительной основе — два года назад, когда компания только начала работу в Сингапуре, его еще не существовало.

Чтобы получить разрешение в Сингапуре, компания провела 20 производственных циклов в биореакторах объемом 1200 литров. При этом, как заявил один из учредителей и гендиректор Eat Just Джош Тетрик, чтобы обеспечить искусственным мясом весь Сингапур и вывести его на другие рынки, объем реакторов нужно увеличить до 10 или 50 тысяч литров.

Eat Just, Inc.

Производитель утверждает, что искусственная курица по питательности не уступает обычному мясу, но у нее есть преимущество, что при ее производстве не используют антибиотики.

Стоимость искусственного мяса пока не раскрывалась. В компании говорят, что культивированная курица будет стоить дороже обычного мяса, но с увеличением производства Eat Just рассчитывает снизить цены. Сейчас неизвестно, сколько литров среды для клеток использует компания. Базовая стоимость среды без сыворотки и ее растительных аналогов составляет около трех долларов (.pdf).

В Eat Just заявили, что Сингапур стал первой страной, одобрившей продажу искусственного мяса. Производитель назвал это прорывом в мировой пищевой промышленности. Эксперты, опрошенные The Guardian, считают, что следом на рынок могут выйти и другие производители, в том числе Memphis Meats, Mosa Meat и Aleph Farms.

Согласно данным, опубликованным на сайте Всемирного экономического форума, каждый год в мире ради мяса убивают 50 миллиардов кур, в среднем 130 миллионов кур в день.

Александр Бакланов