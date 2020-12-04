Строительная площадка на месте прокладки тоннеля Эстуройартуннлинн Renno Hokwerda / Wikimedia Commons

На Фарерских островах завершился основной этап постройки тоннеля Эстуройартуннлинн, соединяющего два крупнейших острова архипелага. Этот тоннель уникален тем, что включает в себя круговую развязку — первую в мире, построенную на дне Атлантического океана.

Фареры — это архипелаг из 18 островов. Все, кроме одного, являются обитаемыми, поэтому вопрос транспортного сообщения между ними — ключевой для региона. В 2002 году на Фарерах был введен в эксплуатацию первый подводный тоннель длиной 4,9 километра, соединяющий главный остров архипелага Стреймой с островом Вагар. Четыре года спустя на островах был открыт второй подводный тоннель длиной 6,2 километра между островами Эстурой и Бордой.

Строительство тоннеля Эстуройартуннлинн началось в 2017 году. Он свяжет Стреймой с двумя частями Эстуроя, разделенными небольшим заливом — таким образом, тоннель будет состоять сразу из трех отдельных дорог. Они будут соединяться с помощью круговой развязки, которая находится на глубине более 180 метров от уровня Атлантического океана.

В конце ноября 2020-го отделка развязки была полностью закончена. Ее художественное оформление, состоящее из скульптур и специального освещения голубого цвета, сделал фарерский художник Трондур Патурссон.

Общая протяженность Эстуройартуннлинна составляет 11,2 километра — после введения в эксплуатацию он станет вторым по длине тоннелем в мире, проложенным под водой, после тоннеля Рыфаст в Норвегии.

Первоначально планировалось, что тоннель начнет работу в первые месяцы 2021 года. Теперь, однако, власти рассчитывают, что это произойдет с опережением срока — уже 19 декабря. Благодаря тоннелю путь жителей деревень на Эстурое до Торсхавна, главного города Фарерских островов, сократится с 55 до 17 километров.

Григорий Левченко