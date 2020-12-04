Большинство россиян сказали, что чиновники работают плохо. Дмитрию Пескову стало обидно, и он перепутал результаты опроса

Дмитрий Серебряков / ТАСС

«Коммерсант FM»: Фонд «Общественное мнение» проводил опрос среди россиян. Выяснилось, что 61% граждан считает, что чиновники не справляются со своей работой. Положительную оценку чиновники получили от 19% респондентов. В Кремле как считают, справляются ли российские чиновники со своей работой?

Дмитрий Песков: Понимаете, мне, конечно, как чиновнику, такое очень обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, как говорится. Но чиновники в своем большинстве — это люди, которые работают очень много, честно и, действительно, на благо страны. И достойно выполняют свои функции. Но есть и плохие чиновники. Которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе. И от этого, к сожалению, создается неверное ощущение. Это вот что я могу сказать.

Но вместе с тем, если говорить вот об этом самом соцопросе, там есть, если я не ошибаюсь, я как раз вчера его смотрел… Если я не ошибаюсь, там есть очень интересный момент. Вот при всех этих цифрах там был задан вопрос респондентам «Хотели бы вы, чтобы вы или ваши дети работали чиновниками?» И, по-моему, 65% ответили: «Да, хотели бы». То есть здесь, конечно, определенное, так сказать, не бьется, чуть-чуть не бьется. Но, тем не менее, конечно, интересный социальный опрос. И в любом случае, конечно, это лишний раз подчеркивает необходимость большей открытости и большего разъяснения того, чем занимаются чиновники.

«Коммерсант FM»: Собственно, открытость и разъяснения — именно то, что, как считают в Кремле, нужно делать со всем этим негативным отношением к чиновникам?

Дмитрий Песков: Нет, нужно совершенствовать свою работу, конечно.

«Коммерсант FM»: Какие-то дополнительные меры, может быть, планируются или обсуждаются?

Дмитрий Песков: Нет, не планируются.

Фактчек. На самом деле в опросе ФОМ на вопрос «Вы бы хотели или не хотели, чтобы ваш ребенок работал чиновником?», 55% респондентов ответили отрицательно.