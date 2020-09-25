В Камбодже дрессированная крыса нашла 39 мин и 28 других боеприпасов. Ей вручили медаль за храбрость

Благотворительная организация , с 1943 года вручающая ежегодные награды животным, отличившимся храбростью и проявившим героизм в военных условиях, впервые присудила такую награду крысе. Лауреатом стала гигантская африканская сумчатая крыса по имени Магава — за свое участие в разминировании территории Камбоджи. До сих пор такие награды получали только собаки.

PDSA

В Камбодже со времен гражданской войны 1967-1975 годов до сих пор остаются более шести миллионов мин. Только за последний год, подорвавшись на минах, погибли 77 человек; у более чем 40 тысяч жителей Камбоджи ампутированы конечности — это самый большой показатель в мире.

Крыс используют для разминирования из-за их небольшой массы — если они наступают на мину, заряд не детонирует. Помимо этого, крысы исследуют территорию намного быстрее, чем люди — участок, на который крысе понадобится 30 минут, сапер будет обезвреживать несколько дней. Это связано с тем, что крыс учат реагировать именно на химические соединения, содержащиеся в бомбе — поэтому, в отличие от сапера с металлоискателем, они не обращают внимания на обычные металлические предметы.

Как сообщили в PDSA, Магаве сейчас семь лет. Крыса длиной 70 сантиметров и весом 1,2 килограмма прошла годовой курс подготовки в Танзании, после чего начала работу в Камбодже: за свою карьеру Магава уже обнаружила 39 мин и 28 других боеприпасов на территории в 141 тысячу квадратных метров (примерно 20 футбольных полей).

Григорий Левченко Фото в анонсе: APOPO / EPA / Scanpix / LETA