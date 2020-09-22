В Хакасии бывшего полицейского посадили на восемь лет за разглашение гостайны. Дело завели после того, как он обвинил начальство в торговле наркотиками

Верховный суд Хакасии приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего начальника отдела наркоконтроля республиканского управления МВД Юрия Зайцева, сообщает «Тайга.инфо». Его признали виновным в получении взятки и разглашении государственной тайны. Бывшего полицейского также приговорили к штрафу в размере 156 тысяч рублей и лишили звания подполковника. Защита заявила, что обжалует приговор.

По версии следствия, в декабре 2018 года Зайцев списался в интернете с продавцом наркотиков и за взятку в биткоинах, эквивалентную 52 тысячам рублей, согласился задержать закладчика, который украл наркотики у продавца. Помимо этого Зайцев якобы передавал продавцу информацию о планируемых задержаниях.

Дело на Зайцева завели в марте 2019 года. Незадолго до этого, по утверждению его жены, Зайцев узнал, что руководство регионального управления наркоконтроля крышует продажу наркотиков через интернет-магазины, и потребовал прекратить это. В ответ его уволили со службы за «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». Он оспорил увольнение в суде, но проиграл иск.

Как заявляла жена Зайцева, информация о том, что он получил взятку от наркодилера, поступила следователям от начальника управления наркоконтроля МВД по Хакасии Евгения Лысых — одного из высокопоставленных полицейских, которых Зайцев заподозрил в наркоторговле.

В ноябре 2019 года Зайцев опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором подробно рассказал о преступной схеме. После этого на него завели дело о разглашении государственной тайны — за демонстрацию на камеру фрагмента засекреченной переписки с наркодилером. Зайцева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

Обращение Юрия Зайцева к Владимиру Путину ИА Хакасия

МВД Хакасии называло действия Зайцева «попыткой дискредитировать ведомство». Служба собственной безопасности еще в конце 2019 года начала проверку, но о ее результатах ничего не сообщалось.

Пересказал Григорий Левченко