Airbus объявил о планах построить к 2035 году водородный самолет с нулевым уровнем вредных выбросов. И представил три концепта лайнера

Airbus

Концерн Airbus представил три концепции первого в мире самолета с нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe. В качестве источника энергии в нем предлагается использовать водород, который в компании считают перспективным видом чистого авиационного топлива. В Airbus рассчитывают, что самолет совершит первый полет в 2035 году, если водородные технологии будут развиваться теми же темпами, что и сейчас.

Знакомство с ZEROe Airbus

Концепты оснащены модифицированными газотурбинными двигателями. Первый из них — с двумя турбовентиляторными двигателями — внешне похож на классический пассажирский лайнер. Он рассчитан на 120-200 пассажиров, а его дальность полета превышает 3700 километров (для сравнения, расстояние от Москвы до Красноярска — примерно 3350 километров).

Второй концепт получил два турбовинтовых двигателя, которые приводят в действие винты с шестью лопастями. Самолет вмещает до 100 пассажиров и способен пролететь 1850 километров.

Третий концепт — самолет со , где крыло сливается с корпусом лайнера. Как и концепт самолета с турбовентиляторным двигателем, он вмещает до 200 пассажиров и способен пролететь 3700 километров. Просторный фюзеляж, отметили в Airbus, открывает многочисленные возможности для хранения и распределения водорода, а также для компоновки салона.

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Эти концепты, как говорит президент Airbus Гийом Фори, позволят компании изучить и усовершенствовать дизайн и компоновку первого самолета с нулевым уровнем выбросов. Глава концерна считает, что переход к водороду как к основному источнику энергии «потребует решительных действий от всей авиационной экосистемы». Так, правительствам стоит вкладывать больше денег в исследования и поощрять использование экологически безопасного авиационного топлива, а аэропортам придется изменить инфраструктуру, чтобы обеспечить транспортировку водорода и заправку самолетов.

В ближайшие пять лет инженеры Airbus намерены разрабатывать водородные технологии. Уже через несколько месяцев начнутся испытания водородных топливных элементов и технологий сжигания водорода. К 2025 году компания запустит авиастроительную программу ZEROe, полноценный прототип самолета появится к концу 2020-х годов.

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Александр Бакланов