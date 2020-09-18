«Медуза» запускает ютьюб-шоу, которое называется «Скажи Гордеевой». Как нетрудно догадаться, его ведет Катерина Гордеева — она уже много лет сотрудничает с «Медузой», а помимо этого снимает кино, пишет книги и занимается благотворительностью. Гордеева — один самых неординарных интервьюеров России. Не забудьте подписаться на канал «Медузы» (вот тут), чтобы не пропустить новые эпизоды этого шоу. Героиня первого выпуска «Скажи Гордеевой» — блогер и модель Сэмми Джабраиль.

Сэмми Джабраиль родилась на Северном Кавказе, переехала в Петербург, стала моделью, завела успешный блог в инстаграме — и собиралась перебраться в Америку. В сентябре 2017 года, за пару недель до отъезда за границу, Сэмми попала в автокатастрофу: потеряла ногу, пять раз пережила клиническую смерть.

Прошло три года. Теперь у Сэмми новая искусственная нога — один из лучших современных протезов в мире. Она снова модель — с почти 200 тысячами подписчиков в инстаграме. И Сэмми меняет мир — формирует новое отношение в обществе к людям с инвалидностью.

В день рождения Сэмми выходит первый выпуск ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» на «Медузе», в котором Джабраиль впервые рассказала историю своей жизни — Катерине Гордеевой.

Сэмми Джабраиль: «Все уже случилось» #скажигордеевой Meduza