Штаб Алексея Навального в Новосибирске сообщил о нападении на свой офис, где также находится штаб оппозиционной коалиции .

Утром 8 сентября во время лекции для наблюдателей за выборами в помещение штаба забежал мужчина, чье лицо скрывала защитная маска. Он разбил 200-миллилитровую бутылку с едкой жидкостью, после чего убежал, сообщил глава местного штаба Навального Сергей Бойко. Нападавший крикнул «Пидорасы», утверждает волонтер Артем Яумбаев, пострадавший во время нападения. Еще один человек, причастный к нападению, дожидался своего сообщника на улице — он держал открытой дверь в штаб, следует из видеозаписи, снятой в офисе.

Сергей Бойко сообщил, что, по данным полиции, в офисе разбили «какую-то » — препарат, используемый в ветеринарии. В штабе Навального первоначально говорили, что в офисе разбили бутылку с сероводородом, которая «отвратительно воняет».

После нападения за медицинской помощью обратились трое волонтеров, сообщил Артем Яумбаев, которому стало плохо спустя 20-30 минут после нападения. Первоначально он жаловался на тошноту и головную боль, а, когда его состояние немного улучшилось, появилось «ощущение, будто лицо стекает вниз, примерно как когда обезболивают зуб». Также пострадавшие жаловались на головокружение, у них появились конвульсии и поднялась температура тела.

Яумбаев рассказал, что в больнице отношение врачей к пострадавшим изменилось после того, как те сообщили, что работают в штабе Алексея Навального. По его словам, сотрудники больницы сказали пострадавшим, что те «просто разнервничались». Другую пострадавшую Анну Киселеву медики первоначально отказывались осматривать, но после уговоров согласились. Когда волонтеров отпустили из больницы, Киселева заявила, что, по версии врачей, состояние троих пострадавших ухудшилось из-за разных хронических заболеваний.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили РБК, что уточняют информацию о случившемся.

20 августа с тяжелым отравлением был госпитализирован Алексей Навальный. Ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва, после чего лайнер экстренно сел в Омске. Навального ввели в состояние искусственной комы. Спустя два дня оппозиционера эвакуировали в Берлин в клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». 7 сентября врачи вывели политика из медицинской комы.

О выборах в Новосибирске Смотришь на город и бесишься В Новосибирске КПРФ — тоже партия власти, а вокруг штаба Навального сложилась мощная оппозиционная коалиция. Выборы здесь будут очень интересными

Александр Бакланов