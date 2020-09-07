Шерлок Холмс ищет Джека Потрошителя в Санкт-Петербурге (а еще идеально говорит по-русски и пробует холодец) Это трейлер сериала «Шерлок в России». Премьера на «Медузе»

22 октября на видеосервисе Start выходит сериал «Шерлок в России». Знаменитого сыщика, который, как выясняется по сюжету, идеально говорит по-русски, играет Максим Матвеев. Также в проекте снялись Ирина Старшенбаум, Владимир Мишуков и Константин Богомолов. Холмс покидает Лондон из-за очередного дела — он преследует маньяка Джека Потрошителя, сбежавшего в Россию. Сыщик останавливается на Пекарской улице в Санкт-Петербурге — и расследует серию убийств. Помощницей детектива становится девушка Софья (Старшенбаум), с которой у Холмса начинается роман (Ватсона в сериале нет, он остается в Лондоне с ранением). Главный соперник Холмса в России — «русский Мориарти», обер-полицмейстер Знаменский (Богомолов). «Медуза» представляет премьеру трейлера.

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