Страница Ирины Живовой в Facebook

Никулинский районный суд Москвы 27 августа частично удовлетворил иск бывшего замглавы инвестиционной компании «Альфа-Капитал» Евгения Живова, который он подал к своей бывшей жене Ирине Живовой, обвинившей его в домашнем насилии.

Суд обязал Ирину Живову выплатить бывшему мужу 10 тысяч рублей, рассказала сама Живова в сторис в фейсбуке. «По решению судьи „честь и достоинство“ Жени были мной ущемлены и стоят 10300₽ 🤷‍♀️», — написала она.

Адвокат Виктория Дергунова сообщила в видеозаписи, опубликованной на странице правозащитницы Алены Поповой, что Ирину Живову обязали выплатить деньги из-за фразы «нанес побои» — она использовала ее в своем рассказе о домашнем насилии, опубликованном в фейсбуке.

«Суд вынес прецедентное для России решение, для всех жертв домашнего насилия в России, сказав, что вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока вы не получите об этом соответствующий судебный акт», — заявила Виктория Дергунова.

На сайте суда сказано, что иск Евгения Живова к бывшей жене удовлетворен частично, но решение судьи пока не опубликовано.

Ирина Живова рассказала 20 октября 2019 года в посте в фейсбуке, что бывший муж «ворвался» в дом, где она жила с двумя дочерьми, «напугал всех, отмутузил». Она выложила скриншот двух протоколов о побоях, составленных на бывшего мужа. В документах сказано, что Живов «толкал, тряс, хватал за руки» бывшую жену и их общую дочь, из-за чего пострадавшие получили ушибы, ссадины и кровоподтеки. В протоколе сказано, что Евгений Живов отрицает вину. Он говорил «Базе», что пришел проведать детей, которых жена якобы скрывала от него четыре месяца.

Спустя пять дней после заявления бывшей жены Евгений Живов ушел из «Альфа-Капитала», где работал с 2010 года. «„Альфа-Капитал“ разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении», — сообщала компания, не уточняя, ушел ли Живов сам или его уволили.

В сентябре 2019 года Никулинский суд Москвы определил, что две дочери пары должны жить с отцом. 26 августа, как утверждает Ирина Живова, Мосгорсуд «отменил мракобесное решение» и постановил, что дети должны жить вместе с матерью. На сайте Мосгорсуда сказано, что судья постановил частично отменить решение Никулинского суда и принять новое.

Александр Бакланов