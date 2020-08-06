Егор Алеев / ТАСС / Scanpix / LETA

Прокуратура Казани потребовала от местного ЦУМа убрать парковочные места «для покупательниц», организованные у торгового центра. В ведомстве посчитали создание парковок для женщин незаконным и заявили, что это в этом есть «признаки дискриминации водителей по половому признаку».

Десять парковочных мест розового цвета появились у казанского ЦУМа в конце июля. У каждого места поставили розовые знаки «Парковка для покупательниц», где схематично изобразили силуэты женщин.

Возле казанского ЦУМа открылась первая в России женская парковка Татар-информ

Гендиректор ЦУМа Равиль Ахметов говорил, что парковки для женщин открыли «с любовью» к девушкам, молодым мамам, бабушкам и дедушкам (да, дедушкам). Каждое парковочное место «для удобства автоледи» сделали почти в два раза шире обычных — 4,4 метра вместо 2,5 метра, рассказывал автор идеи, начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ЦУМа Михаил Шутов. По его словам, на широкой парковке «удобно загружать в багажник покупки».

Как сообщил телеканал ТНВ, одни посчитали создание парковок для женщин проявлением сексизма, другие — ущемлением прав мужчин, у которых широких парковок не появилось. Одна из автомобилисток с 15-летним стажем вождения, с которой пообщался телеканал, сказала, что ее возмутил розовый цвет: «Я сама брюнетка, не блондинка. Он (розовый цвет) не совсем здесь актуален».

Первая в Татарстане женская парковка: одни посчитали это дискриминацией, другие — поддержали | ТНВ ТНВ

В соцсетях парковки критиковали в том числе пользователи-мужчины. Так, в паблике «Казань | Казань. Куда пойти? | Ждем» некоторые мужчины писали, что появившиеся парковки для женщин — это «сексизм чистой воды» (были, конечно, и те, кто считал иначе).

Многие СМИ сообщили о парковках для женщин 4 августа, и в тот же день казанское управление ГИБДД потребовало ликвидировать стоянки «для покупательниц» в течение трех дней. В ведомстве пояснили, что появившиеся парковки не соответствуют российским законам: «Понятия мужская или женская парковка в правилах дорожного движения нет. Есть понятия ширины парковочного места, количества мест для инвалидов, но не по гендерному признаку».

Днем 6 августа парковку для женщин в Казани ликвидировали.

Особые парковочные места для женщин существуют в некоторых странах мира (впервые они появились в Германии), но их выделяют в целях безопасности. Женщины чаще мужчин подвергаются нападениям на закрытых (например, подземных) парковках. По этой причине парковочные места для женщин размещают ближе к въезду и в зонах слежения камер наблюдения.

Александр Бакланов