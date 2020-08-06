Госдепартамент США выпустил доклад о «пяти столпах» российской пропаганды. Неделю назад Майк Помпео попросил дать вдвое больше денег на борьбу с ней

Зураб Джавахадзе / ТАСС / Scanpix / LETA

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США опубликовал доклад (*.pdf) «Столпы дезинформации и экосистемы пропаганды России». В 77-страничном документе приводятся данные о мерах, предпринимаемых Россией в информационном противостоянии с США.

Центр глобального взаимодействия — структура в Госдепартаменте США, занимающаяся борьбой с пропагандой других государств. За неделю до выхода доклада госсекретарь Майк Помпео, выступая в Сенате, просил в следующем финансовом году увеличить финансирование центра до 138 миллионов долларов — более чем вдвое от нынешнего бюджета. Помпео, помимо прочего, объяснял свое предложение растущей информационной угрозой со стороны России.

По мнению аналитиков Госдепартамента, система российской пропаганды состоит из пяти «столпов»:

официальные каналы связи;

спонсируемые государством мировые СМИ;

«прокси» — формально независимые сайты, продвигающие точку зрения власти;

социальные сети;

кибератаки, с помощью которых на сторонних ресурсах размещается нужная информация.

Как считают авторы доклада, Кремль несет прямую ответственность за развитие всех этих платформ «в рамках своего подхода к использованию информации в качестве оружия».

Основная часть доклада посвящена детальному разбору нескольких ресурсов, которые его авторы считают «прокси-структурами» российских властей — среди них называются, например, издание Strategic Culture Foundation (по версии авторов доклада, оно подконтрольно Службе внешней разведки), ресурс Института востоковедения РАН «Новое восточное обозрение», аналитический портал «Катехон», базирующийся в Канаде сайт Global Research, информагентство News Front. Как отмечается в докладе, эти сайты, формально специализирующиеся на информации из отличных друг от друга областей, связаны между собой большим количеством ссылок, что приводит к «повышению уровня вредоносного контента и созданию иллюзии доверия».

В анонсе доклада на сайте Госдепартамента отмечается, что дезинформация со стороны властей России представляет собой угрозу, и подчеркивается, что она «не останется без противодействия». «Правительство США, правительства наших союзников и партнеров не будут сидеть сложа руки, пока Россия злоупотребляет современными способами коммуникации», — говорится в сообщении ведомства.

Посольство России в США ответило на публикацию доклада, заявив, что Госдепартаменту «крайне не нравится существование альтернативных источников информации». «Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется „дезинформацией“ на службе „Кремля“ и российских спецслужб», — заявили в дипмиссии. МИД РФ назвал риторику доклада «неприемлемой» и посетовал, что власти США продолжают «курс на очернение» России.

Власти США неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на американское общественное мнение с помощью дезинформации в социальных сетях. В 2019 году по итогам двухлетнего расследования комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера представила доклад, в котором говорилось о многочисленных попытках России вмешаться в выборы президента США 2016 года. Американский Минюст предъявил официальные уголовные обвинения во вмешательстве нескольким россиянам, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину, близкому к Владимиру Путину. В начале 2020 года ФБР предупреждало власти штатов США, что Россия может вмешаться и в следующие выборы, которые состоятся в ноябре.

Григорий Левченко