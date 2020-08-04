Казанское суворовское училище уволило Айрата Мухарлямова. Его обвиняли в домогательствах к подросткам из школьного «Что? Где? Когда?»

Казанское суворовское военное училище МО РФ

Казанское суворовское училище уволило Айрата Мухарлямова — тренера детских команд «Что? Где? Когда?» (ЧГК), которого обвиняли в домогательствах к подросткам.

Мухарлямов — один из фигурантов расследования спецкора «Медузы» Лилии Яппаровой о сексуальных домогательствах тренеров школьного ЧГК к несовершеннолетним.

«Год назад он был принят на работу в качестве педагога дополнительного образования для тренировки команды подростков „Что? Где? Когда?“, для участия в морском бое и так далее. О том, что были статьи в „Медузе“ [и казанском издании „Площадь свободы“ о его домогательствах к несовершеннолетним], мы не знали, потому что он предоставил справку от МВД, что за ним нет никаких грехов. Сейчас мы его пригласили, побеседовали — он написал заявление и ушел. С сегодняшнего дня он уволен из нашего училища», — сообщил «Медузе» педагог-психолог Казанского суворовского училища, подполковник запаса Альберт Сарваров.

При приеме на работу, сказал Сарваров, Мухарлямов представил в училище оправдывающие его документы: «Хотя он предоставил документ от СК, что в 2019 году проводилась доследственная проверка и „признаков преступления выявлено не было, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано“».

Мухарлямов, по словам Сарварова, заявлял, что продолжает работать в других казанских школах: «У нас же он занимается только один день в неделю, он у нас на четверть ставки стоял — естественно, зарплаты не хватает. Конечно, он подрабатывает в других местах — сказал, что одновременно в трех местах работает. Он много перечислял — и лицей Лобачевского [Лицей имени Н. И. Лобачевского при Казанском федеральном университете], и 85 школа».

В 2019 году казанское издание «Площадь свободы» опубликовало расследование о Мухарлямове. В домогательствах и попытке изнасилования его обвинили семь девушек, которым на момент публикации еще не исполнилось 18 лет. Свою вину тренер полностью отрицал. Несмотря на обвинения, Мухарлямов продолжал работать в одной из казанских школ.

Расследование Лилии Яппаровой о домогательствах в школьном ЧГК Папка с фотографиями спящих девочек В клубе «Что? Где? Когда?» годами отказывались признавать, что игроки и тренеры сексуально домогаются подростков. Расследование Лилии Яппаровой