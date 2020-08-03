На турбазе в Алтайском крае погибли двое детей и их родители. Они отравились выхлопами бензиновых генераторов

СУ СК РФ по Алтайскому краю

На алтайской турбазе обнаружили мертвыми супружескую пару и двоих детей. Семья приехала на турбазу «Глобус» рядом с озером Ая 26 июля и должна была выселиться 31 июля. Туристов несколько дней никто не видел. В день выселения они не отвечали на звонки, а дверь их номера была закрыта изнутри. По словам источника РИА Новости, из номера доносился подозрительный запах. Сотрудники турбазы вскрыли дверь и увидели в комнате четыре тела без признаков насильственной смерти.

На турбазе погибла семья чиновника из Барнаула — начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских. Также погибла его 43-летняя жена Оксана, которая работала учителем физкультуры в школе, их сын 16 лет и дочь 10 лет. Семья уехала в двухнедельный отпуск. Начальник Кременских рассказал, что во время отдыха чиновник сначала был на связи, но внезапно перестал отвечать на звонки.

Причиной смерти семьи стало отравление угарным газом. По версии следствия, в ночь на 27 июля на турбазе отключилось электричество («Комсомольская правда» писала, что это произошло из-за ливня). Чтобы постояльцы «Глобуса» не остались без воды, владелец турбазы распорядился включить в подсобном помещении, где была насосная станция, два бензиновых электрогенератора. В результате выхлопные газы пошли в номер Кременских, который располагался над подсобным помещением.

турбазы задержан. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Специалисты СК и Роспотребнадзора провели на турбазе следственный эксперимент, результаты которого показали, что именно работа генераторов привела к повышению предельно допустимой нормы окиси углерода в номере погибших.

Ольга Корелина