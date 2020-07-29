Исследователь творчества Ван Гога нашел во Франции место с последней картины художника. Ему помогли локдаун и открытка столетней давности

Искусствовед, научный руководитель некоммерческой организации «Институт Ван Гога» и автор нескольких книг об этом художнике Вутер ван дер Веен обнаружил во Франции место, изображенное на незаконченной картине «Корни деревьев» — последнем полотне Винсента Ван Гога, написанном незадолго до его смерти в 1890 году. Об открытии сообщил Музей Ван Гога в Амстердаме.

Во время пандемии коронавирусной инфекции ван дер Веен, как и все, застрял в своем доме в Страсбурге, пишет Le Monde. Он решил классифицировать ранее оцифрованные архивные открытки из коммуны на севере Франции, где Ван Гог провел последние дни.

Внимание исследователя привлек снимок, сделанный в 1905 году на улице Добиньи, на котором велосипедист изображен у холма, опутанного корнями деревьев, пишет The New York Times. Искусствовед предположил, что корни с открытки похожи на корни с картины Ван Гога. Он обратился к специалистам из Музея Ван Гога, которые после проверки сообщили, что на открытке, «весьма вероятно», запечатлено то же место, что и на картине.

В мае, после смягчения антикоронавирусных ограничений во Франции, Вутер ван дер Веен отправился к месту, изображенному на открытке, чтобы подтвердить свою теорию. Он обнаружил холм с деревьями в 150 метрах от гостиницы Auberge Ravoux, где художник прожил последние 70 дней своей жизни. Место с открытки ему помогла найти 104-летняя местная жительница. «Теперь мы знаем, чем он (Ван Гог) занимался в последний день. Он целый день рисовал эту картину», — сказал ван дер Веен.

28 июля в Овер-сюр-Уаз прошла церемония, на которой представили место, где Винсент Ван Гог написал картину «Корни деревьев».

Винсент Ван Гог умер 29 июля 1890 года спустя два дня после того, как получил смертельное ранение в области сердца. Считается, что художник покончил с собой. Однако есть версия, что Ван Гог не совершал самоубийства, а, возможно, напился, и поспорил с двумя молодыми людьми, которые случайно убили его.

Александр Бакланов