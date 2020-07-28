В Крыму утонул трехлетний сын политзаключенного Руслана Сулейманова. На похороны пришли сотни людей, ФСБ не позволила отцу проститься с ребенком

Похороны Мусы Сулейманова Страница «Крымская солидарность» в фейсбуке

24 июля в Крыму пропал трехлетний Муса Сулейманов — сын гражданского журналиста и активиста правозащитного движения «Крымская солидарность» Руслана Сулейманова, который в 2019 году был арестован по делу . Правозащитный центр «Мемориал» признал Сулейманова политзаключенным.

Муса пропал возле своего дома в селе Строгановка под Симферополем. В последний раз мальчика видели в песочнице. По словам матери Мусы, она оставила сына «буквально на 15 минут». Сообщалось, что женщину позвала больная свекровь. Муса остался с шестилетней сестрой. Та пошла помыть руки, а когда вернулась, брата уже не было.

К поискам ребенка подключились правоохранительные органы, поисковый отряд «Лиза Алерт» и множество волонтеров. По разным данным, Мусу круглосуточно искали от 3,5 до 8 тысяч человек. Среди них, как писала активистка «Крымской солидарности» Лутфие Зудиева, были не только крымские татары, но и русские, украинцы, греки, армяне.

Участники поисков начали откачивать воду из выгребных ям и 26 июля обнаружили в одной из них тело мальчика. Полиция заявила, что, согласно результатам вскрытия, ребенок утонул. Но официальной версии поверили не все. Заместитель директора крымскотатарского канала ATR Айдер Муждабаев усомнился, что Муса мог упасть в выгребную яму, так как ее крышка была закрыта (до и после падения ребенка). По версии Муждабаева, ребенка могли убить, чтобы запугать Руслана Сулейманова и заставить его давать показания.

В свою очередь прокуратура Крыма заявила, что планирует дать оценку «действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка». Крымскотатарские активисты сочли это заявление циничным, так как после ареста Сулейманова его жена одна присматривала за тремя детьми и пожилыми родителями мужа.

Мусу похоронили 27 июля на кладбище в Строгановке. На траурную церемонию, по разным данным, пришли от тысячи до трех тысяч человек. Собравшиеся объясняли, что таким образом хотели поддержать отца ребенка. На похоронах был организован сбор денег для семьи мальчика. По словам активистки «Крымской солидарности» Лутфие Зудиевой, собрали 500 тысяч рублей. Историк из Крыма Эльвира Кемал заявила «Idel.Реалии», что поиски мальчика и его трагическая гибель объединили жителей полуострова «вне зависимости от взглядов и национальностей».

Руслана Сулейманова на похоронах не было. Его защитник Лиля Гемеджи просила ФСБ позволить ему попрощаться с ребенком, но безрезультатно. Адвокат Мария Эйсмонт рассказала в фейсбуке, как Гемеджи пыталась попасть на прием к руководству управления ФСБ по Крыму и добиться санкции на то, чтобы Сулейманова отпустили на похороны. Сотрудник ФСБ отказался пропустить ее к «начальнику» под предлогом совещания, которое «неизвестно когда закончится».

Эйсмонт, пришедшая поддержать Гемеджи, описала их разговор с сотрудником ФСБ так: «Я не выдерживаю и встреваю: „Просто зайдите к руководителю на совещание и скажите, что это срочно“. Человек в костюме смотрит на меня недоуменно: „Зайти на совещание?! Я такого никогда себе не позволю“. — „Маленький мальчик погиб, и его сейчас похоронят! Его отец никогда в жизни больше его не увидит. Никогда! Ему нужно всего 10 минут. Вы что, не понимаете? Это же такая понятная человеческая история“. — „Вот именно что человеческая. А мы военные люди. Мы не по-человечески должны действовать, а по закону“… — „Да, только скажите, и я позвоню задержать похороны, — умоляет Лиля. — Это все надо делать быстро“. — „Похороны заканчиваются? Тогда скажите, имеет ли смысл вас записывать на более позднюю дату на встречу с руководителем?“ — интересуется человек в костюме».

26 июля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре предлагал президенту России Владимиру Путину освободить Руслана Сулейманова в связи со смертью его сына. Что ответил Путин, неизвестно.

Ольга Корелина