На Урале из-за ливней затопило город Нижние Серги. Вода снесла гаражи, машины и мосты, повреждены более 200 домов

ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области вечером 20 июля затопило город Нижние Серги, в котором проживают девять тысяч человек. Из-за сильных ливней вышли из берегов две реки Серебрянка и Сторожевая; вода хлынула по улицам, снося гаражи, машины, деревья и даже железный пешеходный мост.

Как заявляли в МЧС в ночь на 21 июля, в общей сложности был подтоплен 231 жилой частный дом, где проживают более 550 человек.

Утром ведомство скорректировало данные о разрушениях. «По уточненной информации подтоплены 63 жилых дома, в которых проживает 189 человек, 4 административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередач, разрушены 3 пешеходных моста и 1 автомобильный мост, а также разрушены три дома», — говорится в пресс-релизе управления МЧС по Свердловской области.

Из-за повреждения линий электропередач весь город обесточили, было остановлено производство на местном заводе «НЛМК-Урал». В Нижних Сергах ввели режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, пострадавших в результате потопа нет. Одного жителя города спасли из гаража, где он провел несколько часов в холодной воде, пытаясь спасти свою машину. Для жителей пострадавших домов организованы пункты временного размещения в местном санатории и двух детских садах.

К утру 21 июля вода на улицах спала. Более 250 сотрудников МЧС и добровольцев продолжают ликвидацию последствий наводнения, расчищая улицы от мусора и засоров. Местная прокуратура начала проверку из-за наводнения.