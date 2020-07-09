В подмосковной Рузе после ливней прорвало дамбу. Водой смыло пять домов и баню

Денис Воронин / Агентство «Москва»

В городе Руза Московской области подтопило 29 жилых домов и приусадебных участков после разлива реки Городянка и прорыва дамбы, сообщает региональное МЧС.

По информации ведомства, водой смыло два деревянных одноэтажных дома и хозяйственную постройку (ТАСС сообщает, что это сарай; владелец постройки говорил, что это баня). По другим данным, которые приводит вице-губернатор региона Игорь Тресков, водой смыло пять домов. Погибших и пострадавших нет.

Воду в реке сдерживала бесхозная дорога, выступавшая в роли дамбы, рассказал Тресков. Во время прокладки обводного канала река подмыла техническую насыпь, после чего пошла по новому руслу через частный сектор в сторону реки Руза.

В подмосковной Рузе река смыла несколько домов Комсомольская Правда

Вода также размыла несколько дорог в Рузе и ближайших деревнях, рассказали в администрации Рузского округа. Предварительный ущерб дорогам оценили в 20-30 миллионов рублей, сообщает телеканал «360».

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко рассказал, что угроза затопления возникла в ночь на 8 июля из-за грозы и обильных осадков. Вице-губернатор области Игорь Тресков также сообщил, что потоп случился из-за большого количества осадков.

Николай Пархоменко отметил, что 52 жителей Рузы предварительно эвакуировали. С вечера 8 июля и вплоть до особого распоряжения в Рузе объявили режим ЧС. «Ситуация беспрецедентная. Возможен второй удар потока воды», — сказал глава Рузского округа. В МЧС в то же время заверили, что угрозы дальнейшего подтопления нет.

Из-за прорыва дамбы в Рузе размыло водой 15-метровый участок Волоколамского шоссе над рекой Городянка, после чего движение перекрыли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Для движения организовали объездной путь протяженностью 23 километра.

На части улиц Рузы отключили газоснабжение и электричество. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил помочь пострадавшим жителям Рузского округа. Региональная прокуратура начала проверку из-за затопления жилых домов в Рузе.

Из-за обильных дождей в трех городских округах Подмосковья — Рузе, Можайске и Истре — подтопило 327 приусадебных участков, 150 дачных домов, 29 жилых домов, один мост получил повреждения, рассказали в МЧС.

Александр Бакланов