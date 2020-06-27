В Нью-Йорке умер дизайнер Милтон Глейзер, автор классического логотипа I ♥ NY. Посмотрите на его главные работы

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Американский графический дизайнер, автор логотипа Нью-Йорка Милтон Глейзер умер 26 июня — в день, когда ему исполнился 91 год.

Милтон Глейзер родился в семье венгерских эмигрантов в Бронксе и всю жизнь прожил в Нью-Йорке. Сразу после окончания известной нью-йоркской школы Cooper Union, где готовят архитекторов, художников и дизайнеров, вместе с однокурсниками Глейзер основал фирму Push Pin Studios. В своей работе молодые художники вдохновлялись самыми разными художественными направлениями: от китайской живописи акварелью до ар-нуво. Принципиальное смешение жанров было одной из их главных установок.

Вскоре их известность вышла далеко за пределы Нью-Йорка, а первой классической работой самого Глейзера стала обложка диска «Greatest Hits» Боба Дилана, выпущенного в 1968 году. Черно-белый профиль музыканта сделан с его автопортрета, а волосы разукрашены в пестрые, яркие цвета, на которые Глейзера, по его словам, вдохновило исламское искусство.

В том же 1968 году он основал журнал New York, в котором до 1977 года оставался арт-директором. Считается, что это издание принципиально изменило сам подход к городской журналистике, которая теперь не следила за модными тенденциями, а сама превращала в культовую ту или иную реалию. Хрестоматийный образец нового подхода— путеводитель Underground Gourmet («Подпольный гурман»), в котором Глейзер со своим другом Джеромом Снайдером рассказывал о дешевых ресторанах Нью-Йорка

По-настоящему всемирную славу Глейзеру принес логотип рекламной кампании Нью-Йорка, которую в середине 1970-х годов заказали городские власти, обеспокоенные ростом преступности и оттоком из города туристов. Сам Глейзер думал, что рекламная кампания продлится всего пару месяцев и передал работу городу бесплатно. В итоге она стала еще одной классикой поп-арта и источником для разнообразных переосмыслений по всему миру.

В 1980-е годы Глейзер со своими сотрудниками занимался редизайном множества газет по всему миру: от Washington Post до бразильской Globo; он же стал автором логотипа AIDS (СПИД) для Всемирной организации здравоохранения. В 2009 году он стал первым графическим дизайнером, удостоенным престижной американской Национальной медали в области искусств. «В какой-то момент нас приняли, и все стало куда менее интересным», — признавался Глейзер еще в конце восьмидесятых.

Дмитрий Карцев