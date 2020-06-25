В Минске из крана пошла вода с неприятным запахом. 800 тысячам человек запретили ее пить Спрос на воду в магазинах вырос в 15 раз, люди выстраиваются в очереди к питьевым фонтанчикам

Очередь за водой возле питьевого фонтанчика в Минске, 24 июня 2020 года Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA

Утром 24 июня жители некоторых районов Минска стали жаловаться на неприятный запах воды из-под крана. Характер запаха описывали по-разному: одни говорили про йод, другие — аммиак, третьи — про хлор. Люди не могли не только пить водопроводную воду или использовать ее для приготовления пищи, но и мыться или чистить зубы — появлялось жжение, зуд, сыпь. Проблема коснулась не только жилых домов, но и детских садов и больниц.

«Минскводоканал» объяснил запах жаркой погодой. И заверил, что по остальным показателям вода соответствует норме. Ведомство отобрало пробы воды в Московском и Фрунзенском районах Минска, откуда поступали жалобы, и сообщило, что почти все показатели качества воды в норме — кроме показателя запаха, который находится в верхнем допустимом пределе. «Минскводоканал» объяснил это жаркой погодой и «изменением температуры исходной воды, приходящей на очистную станцию». Была организована промывка водопроводов.

В пострадавших районах появились цистерны с питьевой водой. К ним выстроились длинные очереди. Сначала цистерн было всего четыре, потом стало 25. В очереди к ним (как и к уличным питьевым фонтанчикам) выстраивались десятки и сотни человек. Люди не могли дозвониться до «Минскводоканала», чтобы заказать подвоз дополнительной воды в цистернах. В магазинах ее быстро раскупили: спрос на питьевую воду в Московском и Фрунзенском районах вырос в 15 раз, в других — в 6-8 раз. В мессенджерах появились группы взаимопомощи.

О том, что воду с запахом нельзя пить, ясно сказали ближе к ночи. Хотя это стало понятно раньше. Первые полдня власти молчали, потом появились разрозненные рекомендации: МЧС посоветовало не использовать воду с запахом, «Минскводоканал» назвал ее пригодной «для всех хозяйственно-бытовых нужд». Как пишет Tut.by, лишь ближе к полуночи 25 июня Минздрав Белоруссии ясно сообщил, что пить эту воду нельзя (позже «Минскводоканал» уточнил, что запрет распространяется на весь Фрунзенский и Московский районы, где живут 770 тысяч человек) Хотя, как стало известно позднее, соответствующее распоряжение санитарная служба Минска выдала 24 июня.

К врачам обратились 15 человек, которые связали свое недомогание с употреблением воды из-под крана. Как рассказал главный врач городской станции скорой помощи Минска Александр Жинко, четырех человек госпитализировали для обследования. Троих планируют выписать, четвертой женщине диагностировали аппендицит. В свою очередь Tut.by написал, что редакции о плохом самочувствии рассказали больше 50 человек. Симптомы у них похожие: тошнота, рвота, диарея (если пили воду), высыпания (если был контакт с кожей). Почти все не обращались к врачам, посчитав недомогание несерьезным. Многие уже чувствуют себя нормально.

Власти обещали решить проблему за один день. Но, кажется, все стало только хуже. Утром 25 июня «Минскводоканал» попросил жителей Фрунзенского и Московского районов «использовать воду на хозяйственно-бытовые нужды или обеспечить ее слив в течение 10-15 минут». Но слив не помогал. В Фрунзенском и Московском районах снова выстроились очереди за водой. Жалобы на неприятный запах стали поступать из других районов города — Центрального и Октябрьского. «Минскводоканал» говорит, что в некоторые дома уже вернулась нормальная вода, но когда проблему устранят полностью, неизвестно.

К решению проблемы подключилось правительство Белорусии и лично премьер-министр. Городские власти пообещали не взимать плату за непригодную воду с жителей пострадавших районов. МЧС позволил людям набирать воду в городских пожарных частях, к подвозу воды подключились Минобороны и крупные предприятия, например, Coca-Cola. Генпрокуратура Белоруссии начала проверку жалоб на плохое качество воды. Во Фрунзенском районе побывал лично премьер-министр страны Роман Головченко.

Что произошло с водой, до сих пор не ясно. Жители Московского, Фрунзенского и частично Октябрьского и Центрального районов Минска получают воду из канала Вилейско-Минской водной системы (в другие районы подается артезианская вода). Летом в водохранилище цветут водоросли, но система очистки делает воду пригодной для питья. Эксперты считают, что вода могла приобрести неприятный запах, если в нее добавили слишком много дезинфицирующих веществ против цветения водорослей или если в нее попали «какие-то животноводческие стоки». По словам чиновников, очевидных аварий, которые могли бы вызвать проблемы с водой, зафиксировано не было.

Ольга Корелина