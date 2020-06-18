Гавриил Григоров / ТАСС / Scanpix / LETA

В Москве в результате стрельбы в квартире жилого дома погибли четыре человека. Это произошло на улице Приорова в районе Коптево на севере города. Как сообщили в СК, выстрелы услышали соседи, после чего вызвали полицию — прибывшие сотрудники обнаружили в квартире тела двух женщин, мужчины и маленького ребенка.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве — мужчина застрелил свою бывшую девушку, а также ее ребенка 2016 года рождения (пока неясно, был ли стрелявший его отцом) и ее мать (по некоторым данным, третьей убитой была подруга девушки, а не мать), после чего покончил с собой. По данным Mash, стрелявшего звали Севастьян Путинцев, а его бывшую девушку — Елизавета Хлюпина. Она была моделью и работала в команде Славы Зайцева. Baza пишет, что отношения между Путинцевым и Хлюпиной длились пять лет, а когда они расстались, мужчина долгое время преследовал ее, из-за чего ей приходилось несколько раз менять страницы в соцсетях.

Убийца стрелял из карабина. Камеры наблюдения в подъезде зафиксировали момент, как он входит в дом с оружием, чехол из-под которого торчит из рюкзака. По данным источника ТАСС, в 2017 году Путинцев был осужден по статье о краже, поэтому легально получить доступ к оружию он не мог. В то же время телеграм-канал «112» сообщает, что у мужчины не было судимости и карабин был приобретен легально.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Расследование взяла на контроль прокуратура. Ведомство намеревается проверить, имел ли стрелявший разрешение на оружие и насколько обоснованно он его получил.

Григорий Левченко