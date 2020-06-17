15 июня 2020 года американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами впервые одобрило видеоигру как терапевтическое средство по рецепту. Она называется и предназначена для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). При таком состоянии человеку сложно сконцентрироваться, спокойно, не прерываясь, выполнять какое-то действие. Кроме того, человек с СДВГ склонен к необдуманным поступкам, совершенным из-за внезапно возникшего импульса.

Трейлер EndeavorRX. Суть игры заключается в том, что нужно направлять героя, пока он движется по пути, на котором есть препятствия, а также собирать награды. Sean Hollister

Игру можно использовать детям 8–12 лет, для которых главной проблемой является именно дефицит внимания (а не гиперактивность). Однако применение EndeavorRX не заменяет и не исключает других методов лечения: препаратов и поведенческих изменений. Предполагается, что ребенок будет играть каждый день по 25–30 минут пять дней в неделю в течение месяца (через какое-то время это можно повторить). Подробности описаны в инструкции.

В основе игры — запатентованный алгоритм, разработанный специалистом по нейронаукам Адамом Газзали. Как утверждает разработчик, этот алгоритм направлен на активацию систем мозга, которые играют ключевую роль в формировании внимания.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами решило одобрить игру на основе исследований, в которых участвовали в общей сложности больше 600 человек. Никаких серьезных нежелательных реакций обнаружено не было. Среди наиболее частых (встречаются меньше, чем у 10% пользователей) — головная боль, головокружение, агрессия и огорчение (самая частая реакция из всех!)

Компании-производителю — Akili — пришлось ждать одобрения два года. Сейчас она также занимается разработкой видеоигр для людей с депрессией и рассеянным склерозом.