В Москве решили перестроить тоннель 1865 года возле центра Artplay. Тысячи москвичей выступили против проекта реконструкции «единственного трамвайно-пешеходного тоннеля XIX века»

Тоннель возле центра дизайна Artplay в Москве Игорь Иванко / Коммерсантъ

Жители Москвы выступили против реконструкции тоннеля 1865 года постройки, расположенного в Сыромятническом проезде недалеко от Курского вокзала рядом с центром дизайна Artplay. На сайте Podpishi.org появилось обращение с требованием сохранить исторический облик тоннеля и присвоить ему охранный статус. На момент написания текста «Медузы» петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина подписали более 2600 человек.

В обращении сказано, что «единственный трамвайно-пешеходный тоннель XIX века в Москве» собираются уничтожить в ходе реконструкции железнодорожного путепровода. О реконструкции стало известно из проекта, опубликованного на сайте компании «Интермост» (сейчас страница удалена, вот кэш). В документации сказано, что несущие конструкции путепровода находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому его нужно реконструировать. «Интермост» опубликовал рендеры будущего путепровода, на которых видно перестроенный и расширенный тоннель.

Проект реконструкции Сыромятнического проезда. В данный момент страница недоступна

Жители Москвы стали публиковать в соцсетях сообщения против реконструкции тоннеля. На сайте Change.org разместили еще одно обращение с требованием сохранить одну из достопримечательностей Басманного района; петицию подписали более семи тысяч человек. В защиту арки у Artplay также выступили авторы популярных проектов об архитектуре.

Историк и редактор телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов написал в фейсбуке, что тоннель — это «символ сформировавшегося здесь в 2000-е годы арт-кластера». «Вместе с комплексами „Армы“, „Артплея“ и „Винзавода“ тоннель составляет единый краснокирпичный комплекс», — отметил Гнилорыбов. Он призвал переработать проект.

Автор проекта «Москва. Детали», журналист Денис Бычков напомнил в инстаграме, что возле этой арки режиссер Павел Лунгин снимал сцены фильма «Такси-блюз» (1990). По мнению Бычкова, РЖД планирует превратить тоннель «в очередное безликое ничто» и уничтожить «атмосферное место».

Соавтор проекта «ну да Москва» Александра Запоева сказала изданию «Афиша Daily», что тоннель необходимо сохранить, поскольку он дает ощущение настоящей истории. «Да, тоннель немного обшарпанный и с граффити, но неужели мы все такие места теперь в наказание превратим в белые ровные стены, да еще и с какими-то бойницами?» — заявила она.

После того, как проект реконструкции тоннеля вызвал широкий общественный резонанс, в Москомархитектуре сообщили, что не согласовывали архитектурно-градостроительное решение проекта «ни в представленном виде, ни в каком-либо другом».

В компании «Российские железные дороги», в свою очередь, заявили, что проектная документация реконструкции путепровода еще разрабатывается. «Это не согласованное решение проектировщиков, а один из вариантов, схематично показывающий границы будущей реконструкции», — сказали в пресс-службе РЖД. Там отметили, что итоговое решение обязательно пройдет все необходимые согласования.

Александр Бакланов