Двух топ-менеджеров eBay обвинили в киберсталкинге. Они подбросили окровавленную маску свиньи под дверь блогерам, критиковавшим компанию

Пресс-конференция прокуратуры Массачусетса по делу, 15 июня 2020 года CJ Gunther / EPA / Scanpix / LETA

В США шестерым бывшим сотрудникам eBay, в том числе двум топ-менеджерам, предъявлены обвинения в сговоре с целью за то, что они угрожали семейной паре блогеров, которая публиковала негативные отзывы о торговой площадке.

Жертвами сталкинга стала пара из города Натик в Массачусетсе, которая издает онлайн-журнал об электронной коммерции. Сотрудники eBay следили за статьями о компании на их сайте и сначала просто критиковали их в анонимных комментариях, но в августе 2019 года, как указано в обвинительном заключении, приняли решение «разобраться» с блогерами.

Кампания по устрашению состояла из трех этапов. На первом этапе к дому жертв доставлялись запугивающие посылки — в том числе окровавленная маска свиньи на Хеллоуин, похоронный венок и книга «Как пережить утрату супруга». Соседям якобы по ошибке доставили посылку с порнографией, адресованной самим блогерам.

Маска свиньи и книга, присланные блогерам CJ Gunther / EPA / Scanpix / LETA

На втором этапе обвиняемые начали отправлять жертвам личные сообщения в твиттере с угрозами. На третьем они перешли к наблюдению за домом блогеров, намереваясь проникнуть внутрь и установить датчики слежения на их машину. В итоге семейная пара заметила слежку и оповестила местную полицию, которая и начала расследование.

В числе обвиняемых оказались бывший старший директор eBay по вопросам безопасности Джеймс Боуг и бывший директор по глобальной устойчивости компании Дэвид Харвилл, а также еще четверо сотрудников компании. Предъявленные обвинения предусматривают тюремное заключение на срок до пяти лет, а также штраф в размере до 250 тысяч долларов.

В самой компании eBay сообщили, что узнали от правоохранительных органов о проводимом расследовании в августе 2019 года, после чего сотрудники были уволены.

Григорий Левченко