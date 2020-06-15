Поиски 12-летней девочки в Красноярском крае, 1 июня 2020 года Следственный комитет Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

1 июня в Красноярском крае нашли убитой 12-летнюю девочку из поселка Нижняя Коя Шушенского района, которая пропала за два дня до этого, уйдя гулять на детскую площадку. Ее нашли в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров. На теле девочки обнаружили следы насилия.

В тот же день 1 июня следователи задержали первого подозреваемого — 25-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Его обвинили в убийстве малолетней, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По итогам генетической экспертизы биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей девочки, также был задержан 19-летний житель поселка, он частично признал вину. Обоих подозреваемых арестовали.

Один из задержанных сообщил, что к преступлению также причастен 14-летний подросток. Следователи сообщили, что он ранее «попадал в поле зрения правоохранительных органов и отрицательно характеризуется по месту жительства». Подростка задержали.

Ранее его проверяли на причастность к преступлению против той же девочки, но тогда он не достиг возраста, с которого привлекают к уголовной ответственности, сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник издания не уточнил, о каком преступлении идет речь. «Тайга.Инфо» отметила, что с подростком ранее пыталась разобраться мать девочки, после чего уголовное дело возбудили против нее самой.

Прокуратура Красноярского края установила, что в 2019 году семья девочки обращалась в СК с заявлением об изнасиловании, но следователи отказались возбуждать дело. После проверки, проведенной после убийства, дело возбудили.

Кроме того, полиция ранее отказалась возбудить уголовное дело из-за угроз убийством, которые девочка получила в феврале 2020 года. По требованию прокуратуры постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили, материалы направлены на дополнительную проверку в МВД.

В краевом управлении МВД сообщили «Медиазоне», что полиция проводила все необходимые процессуальные действия после обращений матери погибшей девочки. Так, в конце 2019 года несовершеннолетнего, подозреваемого в изнасиловании ребенка, поставили на профилактический учет. Кроме того, полиция не смогла подтвердить, что подросток 2005 года рождения угрожал девочке убийством, отметили в пресс-службе МВД.

Александр Бакланов