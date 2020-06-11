«Поедешь на зону на пять лет, хочешь? Просто так» Сотрудники Росгвардии пригрозили подбросить наркотики москвичу, который громко слушал музыку у себя дома

В Москве сотрудника Росгвардии привлекли к дисциплинарной ответственности после появления видео, на котором он угрожает подкинуть наркотики.

Видеозапись инцидента начала распространяться в телеграм-каналах утром 11 июня. На ней снято, как два сотрудника Росгвардии входят в помещение, где находится мужчина, после чего между ним и одним из сотрудников происходит следующий диалог:

— Тебе объяснить, за что [на тебя жалуются соседи] или, может, сам догадаешься? На тюрьму хочешь? В тюрьму хочешь?

— За что?

— Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь в тюрьму и на зону, на пять лет, хочешь? Просто так.

Наряд вызвала соседка мужчины из-за того, что он громко слушал музыку. Женщина рассказала изданию Life Shot, что конфликт из-за громкой музыки у нее и ее соседа продолжается полгода, а в тот день он еще и толкнул ее сына с инвалидностью.

В пресс-службе управления Росгвардии по Москве «Подъему» сообщили, что узнали о видео несколько дней назад, после чего была назначена служебная проверка. Личности сотрудников были установлены, один из них привлечен «к строгой дисциплинарной ответственности». Позже официальный представитель ведомства Валерий Грибакин пояснил, что сотрудник был уволен.

Как пишет Baza со ссылкой на автора видео, после публикации ролика в соцсетях к мужчине приходили «какие-то люди в гражданском» и настоятельно рекомендовали удалить запись. Сам мужчина рассказал Life Shot, что к нему приходили из Росгвардии с извинениями и показали копию приказа об увольнении сотрудника и что претензий к ведомству он не имеет. Камеру в комнате, по его словам, он установил, чтобы «избежать инцидентов» с соседями.

Григорий Левченко