Улоф Пальме Jan Delden / TT / Scanpix / LETA

Убийцей шведского премьер-министра Улофа Пальме, по всей видимости, был графический дизайнер Стиг Энгстрём. Ему невозможно предъявить обвинения, так как он умер 20 лет назад. В связи с этим расследование убийства Пальме прекращено. Об этом 10 июня заявил главный прокурор Стокгольма Кристер Петерссон, курирующий дело о гибели политика.

Убийство Улофа Пальме — самое громкое в истории Швеции. Его расследуют больше 30 лет

Улоф Пальме был убит поздно вечером 28 февраля 1986 года. Он и его жена Лисбет возвращались из кинотеатра без телохранителей. Супруги шли по одной из главных улиц Стокгольма, когда в них дважды выстрелили. Стрелявший сбежал, забрав с собой орудие убийства. Пальме умер на месте.

Позже полицию критиковали за ее действия на первом этапе расследования. Полицейские не сумели вовремя оцепить территорию вокруг места убийства, из-за чего могли быть уничтожены вещественные доказательства. Пули обнаружили обычные прохожие, а пистолет так и не был найден.

Убийство Улофа Пальме — самое громкое в истории Швеции, а его расследование — самое дорогое и масштабное в истории страны. За 34 года полиция допросила по делу 10 тысяч человек и провела анализ 788 пистолетов. 134 человека заявили, что это они застрелили премьер-министра.

В 1988 году в убийстве Пальме признали виновным неоднократно судимого Кристера Петтерссона (почти полный тезка нынешнего прокурора Стокгольма, объявившего о закрытии дела), которого опознала жена политика. Однако через год вышестоящий суд отменил приговор за недостаточностью доказательств. Петтерссон умер в 2004 году.

Кроме него, следователи подозревали в убийстве противников Пальме в полиции Стокгольма, в Рабочей партии Курдистана и в спецслужбах Южно-Африканской Республики. Все эти версии не подтвердились. В 2010 году в законодательство Швеции были внесены поправки, позволившие отменить срок давности по делу Пальме и продолжать расследование.

Стиг Энгстрём участвовал в расследовании с первых дней. Он называл себя важным свидетелем

Энгстрём, которого следствие считает убийцей Пальме, родился в 1934 году в Индии. Его родители были шведами и позднее вернулись на родину вместе с сыном. Энгстрём учился в хорошей школе, но в университет не пошел и после службы в армии стал работать графическим дизайнером. С 1960-х годов он был сотрудником инвестиционной и страховой компании Scandia, оформляя там рекламу, листовки и другие печатные материалы. Он дважды был женат. По словам второй жены, после смерти Пальме у Энгстрёма начались проблемы с алкоголем. Пара развелась в 1999 году, а в 2000-м Энгстрём покончил с собой.

Этот человек фигурировал в расследовании с самого начала — в качестве свидетеля. Уже на следующий день после убийства Пальме он сам позвонил в полицию и заявил, что был на месте преступления (оно находится рядом с офисом Scandia). Однако его показания не сходились с показаниями других свидетелей. Тогда полиция сочла, что Энгстрём просто хочет привлечь к себе внимание, и потеряла к нему интерес. Он пару раз выступал в прессе и критиковал ход следствия. В апреле 1986 года Энгстрём даже представил свою версию событий в вечер убийства для шведского общественного телевидения SVT.

Следствие так и не нашло прямых доказательств вины Энгстрёма. И уже не надеется найти

В 2018 году Энгстрёма назвал убийцей журнал Filter, который провел собственное расследование. Полиция тогда не поддержала эту версию официально, хотя, по словам прокурора Стокгольма, обратила внимание на Энгстрёма еще в 2017-м, при изучении старых материалов дела. С тех пор следственной группе не удалось получить прямых доказательств против подозреваемого — но она обозначила те обстоятельства, которые не были учтены на первом этапе расследования.

Как заявил Кристер Петерссон, в пользу версии о том, что Энгстрём является убийцей, говорят несколько аргументов. Во-первых, уже упоминавшееся несовпадение его показаний с показаниями других свидетелей, в том числе Лисбет Пальме. Он утверждал, что был на месте преступления, но другие свидетели его не видели. Во-вторых, его одежда в тот вечер частично совпадала с описанием одежды преступника. В-третьих, его действия, о которых он рассказывал сам, повторяли действия преступника.

Предполагается, что Энгстрём действовал один. Мотивы убийства не названы. Прокурор Стокгольма отметил лишь, что Энгстрём общался с людьми, выступавшими против Пальме. Вопрос о мотивах — не единственный, который возникает к следствию. Как отмечает шведское общественное телевидение SVT, прямых улик против Энгстрёма нет (такой уликой могло бы быть орудие убийства со следами его ДНК), а косвенные доказательства полностью построены на показаниях свидетелей, которые за прошедшие годы могли многое забыть.

34 года назад этих доказательств было бы достаточно для ареста Энгстрёма, считает главный прокурор Стокгольма. «Если бы нынешняя следственная группа вела расследование дела Пальме 34 года назад, Стиг Энгстрём был бы заключен под стражу, если бы не смог дать удовлетворительные объяснения своим действиям. Тогда была возможность получить орудие убийства и другие доказательства. Сейчас такой возможности нет», — заявил Кристер Петерссон.

«Поскольку человек умер, я не могу выдвинуть против него обвинения и решил прекратить расследование. На мой взгляд, Стиг Энгстрём — главный подозреваемый. Спустя более чем 34 года после убийства трудно поверить, что дальнейшее расследование даст какие-либо новые результаты, поэтому я считаю, что мы сделали все, что смогли», — добавил прокурор Стокгольма.

Шведы надеялись, что следствие найдет орудие убийства. Многие разочарованы

Поиск оружия, из которого убили Пальме, был главной задачей следствия долгие годы. Но, как заявил прокурор Стокгольма, найти орудие убийства не удалось, вычислить его по пулям — тоже. «Я надеялась на конкретные доказательства, но мы не увидели ничего, что можно было бы представить в суде», — заявила Анна-Грета Лейон, в прошлом занимавшая пост премьер-министра Швеции и работавшая с Пальме. «Они не представили никаких доказательств», — поддержал ее Ханс Элвебру, который раньше возглавлял расследование дела Пальме.

Сонни Бьорк, принимавший участие в анализе оружия в рамках дела, похвалил полицию за проделанную работу и добавил, что найти орудие убийства было объективно сложно. Раз его не удалось обнаружить, дело и правда разумно закрыть, считает сын убитого Мартен Пальме. «Я думаю, что подозрения [против Энгстрёма] выглядят довольно убедительно. К сожалению, нет оснований со 100-процентной вероятностью утверждать, что именно он совершил убийство», — сказал Марен. Аналогичное заявление сделал его брат Йоаким.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что правительство не будет оспаривать решение прокурора Стокгольма закрыть дело об убийстве Улофа Пальме.

Ольга Корелина