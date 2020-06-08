Житель Москвы открыл из окна стрельбу по прохожим. Квартиру взяли штурмом, стрелявший получил ранения и умер в больнице

Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA

Обновление. Мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе Москвы, умер в больнице, сообщили в СК.

Три человека пострадали в результате стрельбы, которую открыл житель дома из окна своей квартиры на юго-западе Москвы.

Инцидент произошел вечером 7 июня по адресу: улица Строителей, дом 5, корпус 3. По свидетельству очевидцев, стрельба длилась не менее 20 минут. По данным Life Shot, мужчина был вооружен охотничьим карабином «Сайга» и выкрикивал фразу: «Я военный, я вам всем покажу». Прежде чем на место преступления приехали сотрудники МВД и Росгвардии, злоумышленник успел ранить двух случайных прохожих.

Сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом квартиру, откуда велась стрельба. В ходе операции подозреваемый оказал сопротивление, его ранили и задержали, сообщили в МВД. Также во время штурма пострадал один из спецназовцев.

Как пишет ТАСС, мужчина, открывший стрельбу, находился в невменяемом состоянии. По предварительной информации, он имеет психическое заболевание. Также недавно мужчина разошелся со своей женой, утверждает источник Life Shot в правоохранительных органах.

Baza и Mash называют имя злоумышленника — это 50-летний Дмитрий Павлов. Ранее он краткосрочно занимал пост гендиректора завода «Серп и молот». Также, по версии изданий, он был заместителем главы департамента науки и промышленной политики мэрии Москвы. Согласно структуре органов власти правительства Москвы, сейчас это два разных департамента.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство», «хулиганство» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».