В Норвегии оползень унес в море восемь домов и собаку. Посмотрите, как это было

Последствия оползня в Крокнесе, Норвегия. 3 июня 2020 года Anders Bjordal / NVE

В Крокнесе на севере Норвегии 3 июня оползень унес в море восемь домов, сообщает норвежская версия The Local.

Сход растаявшего снега и грязи продолжался несколько часов. Сколько времени понадобилось домам, чтобы съехать в воду, неясно. Судя по видео, двигались они достаточно медленно.

Журналисты издания Altaposten поговорили с владельцем одного из унесенных в море коттеджей. По его словам, он услышал грохот, а когда понял, что происходит, побежал вверх по холму, «спасая свою жизнь».

По предварительным данным, никто не пострадал. В море унесло собаку, но, как пишет The Local, она самостоятельно выплыла на берег, с ней все в порядке.

Meduza

Поисковую операцию в Крокнесе пришлось свернуть вечером 3 июня, поскольку угроза новых оползней сохранялась, добавляет Forbes. Сообщений о погибших или раненых к вечеру 4 июня по-прежнему не было.