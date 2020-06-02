Под Мурманском из-за паводка рухнул мост. Железнодорожное сообщение с городом и портом прервано

Рухнувший мост через реку Кола. 1 июня 2020 года Лев Федосеев / ТАСС / Scanpix / LETA

В Мурманской области паводок повредил железнодорожный мост через реку Кола. Движение пассажирских и грузовых поездов на перегоне Выходной — Кола от станции Выходной до станции Мурманск приостановлены.

Одна из пяти опор железнодорожного моста обрушилась 30 мая. Опору подмыла река Кола, которая из-за резкого таяния снежного покрова вышла из берегов. Надводная часть моста рухнула.

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Опоры моста за 90 лет «толком не укрепляли», сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Мурманская транспортная прокуратура, расследующая инцидент, в свою очередь заявила, что мост ремонтировали в 2014 году. Прокуратура собирается проверить, не были ли допущены нарушения во время ремонта и последующей эксплуатации моста.

Железнодорожное сообщение с Мурманском прервано до завершения ремонтных работ, объявило 1 июня РЖД. «Вагоны стоят. Мурманск закрыт. Куча „брошенных“ поездов», — сообщил «Интерфаксу» источник в одной из компаний, работающих в Мурманске.

Оценки сроков восстановления движения сильно разнятся. По словам губернатора Мурманской области, восстановительные работы «займут две-три недели». Старые опоры будут демонтированы и заменены на новые, заявил Чибис. По мнению экспертов, пишет «Коммерсант», в указанный властями срок можно построить лишь временную конструкцию, по которой поезда не смогут двигаться с нормальной скоростью и интенсивностью. На строительство полноценного нового моста, по оценкам экспертов, уйдет от полугода до года.

Остановка поездов отразилась на компаниях, работающих через порты Мурманска. В частности, с нарушением логистических связей столкнулась компания СУЭК — совладелец Мурманского морского торгового порта, через который перевозит уголь. В СУЭК заявили «Коммерсанту», что продолжают экспортные поставки угля через порт Усть-Луга в Ленинградской области. Однако, отмечает издание, не все грузы можно перенаправить из Мурманска в другие порты. После ремонта моста, уверены в РЖД, все объемы перевозок будут сразу же восстановлены в полном объеме. Однако примерные сроки, когда поезда снова поедут в Мурманск и из Мурманска, в компании «Российские железные дороги» пока не называют.

По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело. Дело расследуется Мурманским следственным отделом на транспорте по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.