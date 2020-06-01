В Оренбургской области без решения суда изъяли детей из многодетной семьи. Полицейские надели на их мать наручники

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В Домбаровском районе Оренбургской области органы опеки забрали четверых детей из многодетной семьи. Чиновники объяснили это угрозой обрушения дома, где живут дети. Их родители настаивают, в свою очередь, что неоднократно обращались за помощью к властям, но не получили ее.

Детей изъяли из семьи 27 мая. Несколько дней спустя в интернете появилась видеозапись случившегося. На ней видно, как полицейские отбирают плачущих детей у матери, она сопротивляется, и в итоге на женщину надевают наручники. Детей изъяли без решения суда, на основании постановления главы района, которое было вынесено «в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия» в доме.

Рыдающих детей изымают из семьи orskru

Как пишет «Оренбург медиа», семья приобрела дом в 2018 году на средства материнского капитала. После этого родители с детьми два года жили в Орске и переехали в приобретенное жилье только в 2020 году. За это время дом обветшал, отец детей, по его словам, неоднократно жаловался в органы власти на то, что здание находится в аварийном состоянии и просил помощи. В правительстве региона заявили, что семье было выделено 100 тысяч рублей на ремонт дома. Родители детей говорят, что никаких денег от властей не получали, и заявляют, что готовы предоставить данные своих счетов и банковских карт, чтобы подтвердить это.

В правительстве области, в свою очередь, называют семью неблагополучной. В управлении МВД по Оренбургской области заявили, что мать детей три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Губернатор региона Денис Паслер заявил, что взял ситуацию под личный контроль. СК и прокуратура начали проверки законности действий полицейских и органов опеки.

Григорий Левченко