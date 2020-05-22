Danny Lawson / PA / Scanpix / LETA

Американская певица Лана Дель Рей 21 мая выложила в инстаграм длинный пост, адресованный критикам ее творчества. «Я сыта по горло писательницами и певицами, которые говорят, что я романтизирую насилие», — написала она. Дель Рей заявила, что честно и с оптимизмом говорит о сложных отношениях, которые она пережила, и что в феминизме должно быть место женщинам, которые выглядят и ведут себя так же, как она.

«У меня были долгие 10 лет дерьмовых рецензий, и я многому научилась, но я считаю, что это позволило другим женщинам перестать изображать счастье и просто выражать своей музыкой то, что они, черт возьми, хотят выразить», — написала Дель Рей. В конце она сообщила, что готовит к публикации два поэтических сборника. И назвала дату выхода своего нового, седьмого по счету студийного альбома — 5 сентября.

Лана Дель Рей пела «Он ударил меня, и это было словно поцелуй». Молодым женщинам советовали не слушать ее музыку

Лану Дель Рей действительно критиковали за несоответствие идеям феминизма. После выхода ее второго альбома «Born to Die» в 2012 году музыкальное издание Pitchfork писало, что певица предъявляет себя как нечто не более сложное, «чем объект мужского желания, облизывающий мороженое». Дополнительным поводом для критики было то, что Дель Рей описывала в некоторых своих песнях отношения с агрессивным партнером. Например, в композиции 2014 года «Ультранасилие» есть строчка «Он ударил меня, и это было словно поцелуй».

Журналистка Изабелла Кастильо в 2015 году утверждала, что музыка Дель Рей полна «старомодных и антифеминистских» идей. Молодым женщинам вредно ее слушать, потому что в ней превалирует мотив «Не бросай меня, я никто без тебя», говорила в 2013 году певица Lorde. Вокалистка «Sonic Youth» Ким Гордон в своих мемуарах, попавших в интернет до публикации в 2015 году, писала, что Дель Рей ничего не знает о феминизме и воспевает саморазрушение (из финальной версии книги эти рассуждения вырезали)

Дель Рей в 2014 году действительно называла феминизм «неинтересной концепцией», но уже к 2017 году старалась дистанцироваться от своих старых идей. «Мне не нравится [строчка „Он ударил меня, и это было словно поцелуй“]. Я не пою ее. Я пою „Ультранасилие“, но без этой строчки. Отношения с агрессивным партнером были моим единственным опытом отношений. Не буду утверждать, что текст этой песни на 100% соответствовал реальности, но могу сказать, что я привыкла к сложным, бурным отношениям. И они были такими не из-за меня», — говорила Дель Рей Pitchfork.

Кроме того, в 2017 году певица заявила, что перестала исполнять на концертах песню «Кола». Это произошло после обвинений в домогательствах, которые были выдвинуты против голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В композиции «Кола» идет речь об отношениях с мужчиной старшего возраста, который изменяет жене. Дель Рей призналась, что она держала в голове образ человека, похожего на Вайнштейна, когда писала эту песню.

Лана Дель Рей сравнила себя с Бейонсе, Ники Минаж и Карди Би. Ее обвинили в расизме, она ответила, что это бред

Пост Дель Рей собрал почти 1,6 миллиона лайков в инстаграме. Возможно, он вызвал был еще больше сочувствия, если бы не его первое предложение. Начинается он так: «Теперь, когда Doja Cat, Ариана [Гранде], Камилла [Кабельо], Карди Би, Кейлани, Ники Минаж и Бейонсе поднялись на вершины чартов с песнями о том, как быть сексуальной, раздеваться, заниматься сексом, изменять и так далее — можно мне вернуться к песням о том, как хорошо быть влюбленной, даже если отношения не идеальны, или о чем угодно еще, без риска, что меня распнут и обвинят в романтизации насилия???????».

Многие пользователи соцсетей поддержали право Дель Рей на свободу творчества, но раскритиковали за упоминание коллег по цеху. «Весь этот пост нельзя читать без контекста первой фразы. Неважно, означает ли она „Эти женщины преуспели, несмотря на критику“ или „Эти женщины не подвергались критике“, она все равно призывает к сравнению. Их всех критиковали, и они прошли через это», — написал один из пользователей твиттера. «Она пытается сделать из себя жертву… и использует имена других артисток для этого. Гнилой ход», — считает другая пользовательница твиттера.

Пост Дель Рей так бурно обсуждали, что на какое-то время эта тема даже вышла в тренды американского сегмента твиттера. Накала прибавило то, что почти все артистки, которых перечислила Дель Рей, имеют азиатские, афро- или латиноамериканские корни (кроме Арианы Гранде, у которой итальянское происхождение). «С большей частью этого поста все в порядке, но вступление совершенно излишнее! Особенно с учетом того, что большинство этих темнокожих артисток столкнулись с расистской реакцией, в том числе со стороны белых феминисток, по поводу продвигаемой ими „чрезмерной сексуализации“», — заметила одна из пользовательниц твиттера. «Не знаю, кто усложнил жизнь Лане Дель Рей, но уверена, что это были не темнокожие женщины. Девочка, пой свои маленькие кокаиновые гимны и оставь нас в покое», — написала другая.

Дель Рей возмутила такая реакция. Она заявила в комментариях, что ее высказывание не имеет никакого отношения к расовым вопросам, а упомянутые ею артистки — ее любимые. «Мне уже все равно, но никогда-никогда-никогда-никогда не называй меня расисткой, бро, потому что это бред. И последнее замечание по поводу всего: когда я говорила о людях, которые похожи на меня, я имела в виду людей, которые не выглядят сильными, умными или главными. Я выступаю за людей с более хрупкой и деликатной личностью, а не за белых женщин», — ответила одному из комментаторов Дель Рей.

Ольга Корелина