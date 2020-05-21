Ученые из Гонконга создали электрохимический глаз. Он даже может различать некоторые буквы!

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Ученые из Гонконгского университета науки и технологии представили прототип искусственого электрохимического глаза, строение и принцип работы которого аналогичны обычному человеческому глазу. В отличие от обычных камер, которые на порядки превосходят бионический глаз по детальности, светочувствительные элементы в нем расположены на вогнутой сферической поверхности — это существенно улучшает его угол обзора и глубину резкости. Работа опубликована в Nature.

Человеческий глаз работает следующим образом: свет, падающий на него, проходит через систему линз и попадает на рецепторы в сетчатке, которые преобразуют его в нейронные сигналы, передающиеся в мозг. За счет вогнутой полусферической формы сетчатки человеческий глаз обладает широким углом обзора в 150-160 градусов и лучшей способностью к фокусировке.

В своей модели ученые из Гонконга сделали искусственную сетчатку из оксида алюминия, на которую были нанесены датчики из перовскита — материала, который широко применяется при создании солнечных батарей. Хрусталик глаза был заменен на обычную линзу, стекловидное тело — на ионный электролит. В качестве нитей, связывающих сетчатку с мозгом, были использованы провода из галлия и индия.

По размеру искусственный глаз получился примерно таким же, как и обычный глаз взрослого человека. Для его работы требовался внешний источник питания.

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В рамках испытаний устройство смогло распознать буквы I, У, А и Е. Качество передаваемого им изображения пока крайне низкое — примерно 100 пикселей (у человеческого глаза около 100 миллионов отдельных фоторецепторов, хотя не все они работают независимо друг от друга). Однако по некоторым параметром искусственный глаз уже превосходит человеческий: так, он реагирует на изменения в освещении в течение 30-40 миллисекунд, а не 40-150.

Как подчеркивают авторы работы, в будущем технология может быть использована как при создании гуманоидных роботов, так и для разработки улучшенных протезов зрения.

Григорий Левченко