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Теперь коронавирус можно рассмотреть со всех сторон — даже без микроскопа. И все благодаря детальной 3D-модели, над которой работали три месяца
Источник: Visual Science
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Российская компания Visual Science, занимающаяся научной визуализацией, создала детальную 3D-модель и анимацию коронавируса SARS-CoV-2. Работа над визуализацией заняла почти три месяца.
В Visual Science утверждают, что модель создавалась на основе современных научных данных о строении коронавирусов и комментариях вирусологов. «Это наиболее достоверная модель из представленных на данный момент», — говорится в описании проекта.