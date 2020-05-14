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Теперь коронавирус можно рассмотреть со всех сторон — даже без микроскопа. И все благодаря детальной 3D-модели, над которой работали три месяца

Источник: Visual Science
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Российская компания Visual Science, занимающаяся научной визуализацией, создала детальную 3D-модель и анимацию коронавируса SARS-CoV-2. Работа над визуализацией заняла почти три месяца.

В Visual Science утверждают, что модель создавалась на основе современных научных данных о строении коронавирусов и комментариях вирусологов. «Это наиболее достоверная модель из представленных на данный момент», — говорится в описании проекта.

3D model of the SARS-CoV-2 virus at atomic resolution
Visual Science