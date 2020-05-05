«Они играли в Рэмбо» Ветеран американского спецназа попытался устроить переворот в Венесуэле

Николас Мадуро показывает амуницию, изъятую у задержанных наемников. 4 мая 2020 года Venezuelan Presidency / AFP / Scanpix / LETA

Власти Венесуэлы 3 мая захватили группу наемников, которые собирались устроить в стране переворот. По информации министерства внутренних дел Венесуэлы, они прибыли из Колумбии на скоростных катерах. Восемь наемников были убиты, 13 — задержаны. У них изъяли средства радиосвязи, приборы ночного видения, оружие и камуфляж. После операции по их задержанию вооруженные силы Венесуэлы были приведены в состояние боевой готовности.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что наемники собирались его убить. По его словам, они проходили подготовку в Колумбии, их финансировали колумбийские и американские власти. Колумбия отвергла эти обвинения, назвав их попыткой «диктаторского режима Николаса Мадуро» отвлечь внимание от проблем в стране. США заявили, что Мадуро «последовательно прибегает к дезинформации», чтобы отвлечь внимание от того, как плохо он управляет Венесуэлой.

5 мая Мадуро сообщил, что переброску наемников планировали с 10 марта и что власти Венесуэлы узнали об этом заранее. По словам Мадуро, операцию готовило Управление по борьбе с наркотиками США (ведомство это отрицает), а осуществляла частная компания SilverCorp. Мадуро заявил, что среди задержанных наемников есть граждане США Люк Денман и Айрон Берри (венесуэльский президент показал их документы в телеэфире), работающие на SilverCorp. «Они играли в Рэмбо. Они изображали из себя героев», — заявил Мадуро.

Частная охранная компания SilverCorp USA расположена во Флориде. Ею руководит Джордан Гудро — ветеран , побывавший в Ираке и Афганистане и трижды награжденный Бронзовой звездой за героизм в бою. 3 мая он взял на себя ответственность за операцию в Венесуэле. Гудро записал видео вместе с отставным капитаном венесуэльской армии Хавьером Ньето, который тоже живет в США. Они заявили, что пытались организовать переворот, чтобы захватить Мадуро и «освободить» Венесуэлу.

Гудро заявил, что в октябре 2019 года подписал контракт с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. По его условиям, Гуайдо обязуется заплатить SilverCorp 213 миллионов долларов за «общее обслуживание» (какое именно, не уточняется). Гудро заявил, что Гуайдо нарушил контракт и не заплатил, но он все равно продолжил подготовку операции с участием около 60 живущих в Колумбии венесуэльцев. Они якобы жили на пожертвования соотечественников, работающих водителями Uber. «Я был борцом за свободу всю свою жизнь. Это все, что я знаю», — так Гудро объяснил, почему не отказался от операции. Он утверждает, что его люди не получали поддержку ни от Гуайдо, ни от правительств США или Колумбии. Гуайдо отрицает причастность к подготовке переворота.

Гудро подтвердил, что захваченные в Венесуэле американцы работают с ним. По словам главы SilverCorp, они вместе служили в Ираке и Афганистане, и он предложил им участвовать в подготовке переворота в Венесуэле. Гудро утверждает, что уже нанял юриста в Венесуэле и пытается связаться с Госдепартаментом США. По мнению Гудро, правительство США «должно вмешаться и попытаться вернуть этих ребят». «Они американцы. Это бывшие „Зеленые береты“. Ну же!» — сказал Гудро. Американские власти пока никак не прокомментировали аресты в Венесуэле.

Ольга Корелина