Полтора года назад в Норвегии пропала жена одного из богатейших людей страны. Теперь его задержали по подозрению в ее убийстве
Полиция Норвегии задержала одного из самых богатых людей страны Тома Хагена, жена которого пропала полтора года назад. Как сообщает NRK, Хаген может быть причастен к убийству своей жены.
Бизнесмена задержали, когда он ехал на автомобиле на работу. Ему уже предъявлено обвинение в причастности к убийству, в ближайшее время полиция будет ходатайствовать о его аресте сроком на месяц.
68-летняя Анна-Элизабет Фалькевик пропала из своего дома в окрестностях Осло в октябре 2018 года. Ее поиски начались сразу же, но публичной эта информация стала лишь два с половиной месяца спустя — в полиции заявили, что, вероятно, Фалькевик была похищена. В ее доме обнаружили записку с требованием заплатить девять миллионов евро в криптовалюте.
В июле 2019 года полиция заявила, что Фалькевик, вероятно, уже нет в живых, так как предполагаемые похитители перестали выходить на связь. Правоохранительные органы также рассматривали и другие версии исчезновения — в частности, самоубийство или добровольный уход из дома, но пришли к выводу об их несостоятельности.
В полиции пока не пояснили, почему считают Хагена причастным к убийству, лишь заявив, что сейчас расследование находится в начальной фазе. Сам Хаген сказал, что не имеет никакого отношения к исчезновению своей жены.
Состояние 69-летнего Тома Хагена оценивается примерно в 1,7 миллиарда норвежских крон (150 миллионов евро). Он является основателем компании Elkraft AS — крупного поставщика электроэнергии.