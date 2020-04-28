Полтора года назад в Норвегии пропала жена одного из богатейших людей страны. Теперь его задержали по подозрению в ее убийстве

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Полиция Норвегии задержала одного из самых богатых людей страны Тома Хагена, жена которого пропала полтора года назад. Как сообщает NRK, Хаген может быть причастен к убийству своей жены.

Бизнесмена задержали, когда он ехал на автомобиле на работу. Ему уже предъявлено обвинение в причастности к убийству, в ближайшее время полиция будет ходатайствовать о его аресте сроком на месяц.

68-летняя Анна-Элизабет Фалькевик пропала из своего дома в окрестностях Осло в октябре 2018 года. Ее поиски начались сразу же, но публичной эта информация стала лишь два с половиной месяца спустя — в полиции заявили, что, вероятно, Фалькевик была похищена. В ее доме обнаружили записку с требованием заплатить девять миллионов евро в криптовалюте.

Том Хаген, 2011 год Torbjørn Olsen / GD / NTB / EPA / Scanpix / LETA Анна-Элизабет Фалькевик EPA / Scanpix / LETA

В июле 2019 года полиция заявила, что Фалькевик, вероятно, уже нет в живых, так как предполагаемые похитители перестали выходить на связь. Правоохранительные органы также рассматривали и другие версии исчезновения — в частности, самоубийство или добровольный уход из дома, но пришли к выводу об их несостоятельности.

В полиции пока не пояснили, почему считают Хагена причастным к убийству, лишь заявив, что сейчас расследование находится в начальной фазе. Сам Хаген сказал, что не имеет никакого отношения к исчезновению своей жены.

Состояние 69-летнего Тома Хагена оценивается примерно в 1,7 миллиарда норвежских крон (150 миллионов евро). Он является основателем компании Elkraft AS — крупного поставщика электроэнергии.

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Григорий Левченко