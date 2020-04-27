Российские ученые создали растение, которое может самостоятельно светиться в темноте. И это очень красиво

Ученые Института биоорганической химии РАН впервые в России создали растение, которое может самостоятельно светиться в темноте, — биолюминесцентный табак.

В природе биолюминесценция встречается у тысяч разных видов живых организмов (в основном морских), но растения к ней не способны. В основе этого процесса лежит химическая реакция, в которой участвует вещество люциферин, а проводит эту реакцию специальный фермент — люцифераза. При этом ученые уже давно предпринимают попытки заставить растения светиться. Например, в 1980-е годы генетики встроили в геном табака ген люциферазы, но чтобы растение испускало хотя бы слабый свет, его было необходимо поливать «проявляющим» раствором с люциферином. В 2017 году ученые из Массачусетского технологического института встроили специальные наночастицы с биолюминесцентными компонентами в листья салата, которые позволили ему светиться в течение четырех часов.

Российские ученые создали биолюминесцентный табак Meduza

Однако российским генетикам удалось создать растение, которое светится само по себе. Для этого исследователи из Института биоорганической химии РАН вставили в геном ростков табака ферменты светящегося гриба Neonotopanus nambi. Эксперимент оказался удачным: зеленоватое свечение генномодифицированного растения хорошо видно в темноте невооруженным глазом, его даже можно снять на камеру телефона. Люминесценция табака меняется в зависимости от циркадных ритмов и реагирует на физиологические стрессы. Это свойство можно будет использовать при изучении различных процессов и, может быть, применять практически, например при создании лекарственных препаратов.

Кристина Уласович