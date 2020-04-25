Штаб Навального рассказал про московский хостел, где 60 человек заперли на карантин без еды и электричества

Штаб Навального в Москве / YouTube

25 апреля московский штаб политика Алексея Навального опубликовал видео «Коронавирусный барак Сергея Собянина. Карантин без воды и света». В нем рассказывается о ситуации с карантином в хостеле, расположенном в торговом центре «Маяк» в московском районе Чертаново.

Жильцы хостела рассказали активистам, что карантин объявили 1 апреля, когда одного из постояльцев забрали в больницу с коронавирусной инфекцией. Остальные жильцы получили постановление санитарного врача об обязательном карантине. «С тех пор карантин продлевают каждые две недели, так как в хостеле регулярно появляются новые заболевшие. Последнее продление на 12 дней произошло 22 апреля», — сообщает штаб. Заместитель главного санитарного врача по Южному административному округу Москвы Ирина Михейкина подтвердила, что хостел полностью закрыт на карантин.

Коронавирусный барак Сергея Собянина. Карантин без воды и света Штаб Навального в Москве

Сейчас жильцов круглосуточно охраняет наряд полиции, не позволяя им покинуть здание. При этом постояльцы подчеркивают, что хостел не предоставляет жильцам еду и не позволяет курьерам оставлять еду около входа, чтобы жильцы могли ее забрать. Продукты и воду приходится передавать на веревке через окна.

Также жильцы говорят, что в хостеле не проводится дезинфекция, у постояльцев нет никаких средств защиты. 22 апреля в здании отключили воду на кухне и душевой, работает только один туалет. 24 апреля было отключено электричество. «В комнатах свет не работает. Работают у людей только несколько розеток», — отмечают жильцы. Администрация хостела ситуацию не комментирует, объясняя отключение воды «аварийной ситуацией». При этом с жильцов продолжает требовать оплату комнат.

В хостеле находится порядка 60 человек, сколько из них заражены коронавирусом — неизвестно.

Аналогичная ситуация в Петербурге В нелегальном хостеле под Петербургом коронавирусом заразились больше 100 человек. Они занимались строительством для IKEA

Пересказал Павел Мерзликин