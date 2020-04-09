Ученые обнаружили фермент, разлагающий пластиковые бутылки на 90%. Из переработанного материала можно снова получать качественный пластик И это очень дешево!

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Ученые из Университета Тулузы синтезировали фермент, который расщепляет 90 процентов полиэтилентерефталата — пластика, который используется при изготовлении бутылок. Новое исследование опубликовано в журнале Nature.

Сейчас только 30% ПЭТ-пластика перерабатывается для повторного использования. Существующие методы дают низкое качество нового материала — он теряет прочность при переработке, поэтому имеет только ограниченное применение. При этом ПЭТ является одним из наиболее распространенных видов — на него приходится около 70 из 360 миллионов тонн пластика, производимого в мире ежегодно.

В ходе исследования ученые проверили 100 тысяч различных ферментов, которые теоретически могли разлагать ПЭТ. Оказалось, что во много раз эффективнее прочих это делает фермент под названием кутиназа, который впервые был обнаружен японскими учеными в 2012 году и получается из компоста листьев.

В ходе работы с помощью белковой инженерии была дополнительно улучшена активность фермента и его способность к разрушению ПЭТ. Оптимизированная кутиназа разложила 90% тонны ПЭТ-пластика в течение 10 часов. Изготовленные из переработанной массы бутылки по качеству не отличались от оригинальной партии.

Стоимость фермента, необходимого для переработки тонны пластика, составила лишь 4% от цены самого первичного пластика.

Григорий Левченко