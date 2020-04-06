Троих жителей Сахалина, игравших в страйкбол, обвинили в создании террористического сообщества. Это дело сравнивают с делом «Сети»

Александр Козин «Начинание»

6 апреля суд Южно-Сахалинска арестовал троих местных жителей, обвиняемых в организации террористического сообщества и участии в нем ( ). Расследование ведет ФСБ, сообщило агентство Sakh.com, первым рассказавшее об этом деле. Арестованы 38-летний Александр Козин, 26-летний Арсений Лесной и Олег Сафонов, чей возраст пока неизвестен, сообщили «Медиазона» и телеканал «Дождь». Все трое увлекались .

По версии следствия, обвиняемые собирались «насильственным путем захватить власть» и изменить конституционный строй РФ, сказано в материалах дела. В ФСБ считают, что организатором террористического сообщества выступил Александр Козин, который не позднее июля 2018 года якобы предложил друзьям создать группировку. По версии ФСБ, они собирались нападать на чиновников и силовиков, чтобы «установить государственный строй, основанный на принципах исключительности и превосходства представителей одной национальности над другими». Козин, по мнению следователей, покупал огнестрельное оружие и взрывчатку, а также вместе с другими обвиняемыми регулярно тренировался и отрабатывал «навыки ведения боевых действий» в условиях города и леса. Адвокат Александра Козина Евгений Балабас сообщил, что следователи спрашивали у одного из фигурантов, собирались ли участники группировки брать штурмом «какое-то здание, УВД там или администрации».

Обыски у обвиняемых прошли 4 апреля, к одному из них пришли под видом теста на коронавирус. Как рассказала жена Александра Козина Татьяна, к их частному дому подошли двое человек: один из них был в гражданской одежде и маске, второй в белом комбинезоне, похожем на костюм химзащиты. Пришедшие заявили, что должны взять анализы на коронавирус, поскольку в округе якобы обнаружен заразившийся «китаец». Когда Александр Козин открыл дверь, его скрутили и повалили на землю. Во время обыска в ящике с одеждой жены Козина обнаружили «какой-то кусок железа с двумя проводами». Этот предмет передали на экспертизу, поскольку он может содержать «элементы взрывчатого устройства». Татьяна Козина утверждает, что до обыска заглядывала в ящик с одеждой и не видела ничего подозрительного. Сам Козин считает, что предмет подбросили. Помимо этого у Козина изъяли флешки, жесткий диск, страйкбольные автомат и гранаты.

Один обвиняемый занимался поиском пропавших людей, другой, предположительно, состоял в группе «злых партизан». Александра Козина называют создателем поисково-спасательного отряда «ЧП Сахалин», также он сотрудничал с Общероссийским народным фронтом. Имя другого обвиняемого — Арсения Лесного — значилось в списке экстремистов Росфинмониторинга, но сейчас его имени там нет. Идет ли речь об одном и том же человеке, неизвестно, адвокат Лесного пока не ответил на вопросы журналистов. Как пишет «Медиазона», на одной из фотографий Лесного есть подпись x715x — так обозначают участников сообщества «злых партизан», начавшееся с ютьюб-канала 715. Кроме того, пользователь аккаунта «Арсений Белый» во «ВКонтакте», который раньше назывался «Арсений Лесной», был создателем группы Squad 65, в описании которой сказано «715 — это партизан с нуля, это лучше уметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не уметь».

Сахалинское дело сравнивают с делом , по которому проходят левые активисты из Пензы и Петербурга. В частности, такое сравнение допустило агентство Sakh.com. Аналогию с делом «Сети» также проводит «Медиазона», так как фигуранты обоих дел увлекались страйкболом. Издание отмечает, что ранее следователи ФСБ уже сравнивали страйкбольные тренировки с отработкой насильственного захвата власти: так было в деле участников «Балтийского авангарда русского сопротивления» в Калининградской области, которых сперва обвиняли в участии в террористическом сообществе, а затем — в экстремистском.

Александр Бакланов