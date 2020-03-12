«Медуза» предлагает всем изданиям перепечатывать свои тексты о коронавирусе. Они открыты для распространения по лицензии Creative Commons

Ben Birchall / PA / Scanpix / LETA

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции. По последним данным университета Джонса Хопкинса, по всему миру зафиксированы случаи заражения около 125 тысяч человек, умерли более 4600. В России зарегистрированы 28 случаев заражения.

В связи с распространением коронавируса многие страны мира ограничивают авиаперелеты, отменяют занятия в школах, запрещают массовые мероприятия — прежде всего, спортивные и культурные. США запретили въезд граждан государств, входящих в Шенгенскую зону. По самым радикальным прогнозам, пандемия коронавируса может привести к миллионам жертв.