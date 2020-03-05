Проект SETI@home закрыли после 20 лет работы. Миллионы частных компьютеров по всему миру искали внеземную жизнь, но так и не нашли

Seth Shostak / SETI Institute

Создатели проекта SETI@home — системы распределенных вычислений для анализа сигналов в поисках внеземной жизни — объявили о его приостановке. Соответствующее заявление опубликовано на странице курирующего исследование Калифорнийского института в Беркли.

SETI@home был создан в рамках группы проектов SETI, посвященных поискам внеземных цивилизаций. В рамках этих проектов фиксируются приходящие из космоса шумы с целью поиска в них сигналов, которые, возможно, имеют искусственное происхождение.

SETI@home был придуман для того, чтобы добавить дополнительные производственные мощности, необходимые из-за огромного числа поступаемых сигналов. Проект стартовал в 1999 году, когда ученые из Беркли написали программу, установив которую, любой человек в мире мог предоставить вычислительные мощности своего домашнего компьютера для обработки сигналов, полученных с телескопа Аресибо в Пуэрто-Рико. За 20 лет действия программы в ней поучаствовали несколько миллионов человек.

Авторы проекта назвали две причины, по которым он будет приостановлен. Во-первых, это все более снижающаяся научная ценность полученных данных, во-вторых — их количество. За время работы программы было собрано такое количество информации, что теперь ученым нужно дополнительное время для анализа полученных сигналов и поиска закономерностей.

Ученые подчеркнули, что не исключают возобновления работы SETI@home в случае появления новых астрономических задач, требующих большого количества вычислений.

Григорий Левченко