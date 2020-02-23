В США при запуске самодельной ракеты погиб инженер-любитель по прозвищу Безумный Майк. Он собирался доказать, что Земля плоская

James Quigg / Daily Press / AP / Scanpix / LETA

64-летний американский инженер-любитель Майкл Хьюз, известный по прозвищу Безумный Майк, погиб 22 февраля во время испытаний самодельной ракеты на паровом двигателе, сообщает Los Angeles Times.

Эксперимент проводился в пустыне рядом в городом Барстоу, штат Калифорния, во время съемок программы «Самодельные астронавты» («Homemade Astronauts») телеканала Science Channel. Хьюз планировал подняться на ракете на высоту в пять тысяч футов (полтора километра), а затем приземлиться на парашюте.

После старта у ракеты в нужный момент не сумел раскрыться парашют, и вскоре она рухнула на землю в полумиле от места запуска.

Daredevil Mad Mike Hughes Death , Rocket Crash Spade TV

Сотрудники Science Channel выразили соболезнования в связи с гибелью Хьюза. «Наши мысли и молитвы в это тяжелое время сейчас вместе с его семьей и друзьями. Осуществление этого запуска было его мечтой, и Science Channel был там, чтобы запечатлеть его путешествие», — говорится в твиттере телеканала.

Майкл Хьюз называл себя сторонником теории плоской Земли. Чтобы доказать ее, в 2014 году он собрал свою первую пилотируемую ракету. На ней он пролетел 419 метров в пустыне Аризоны. В 2018 году он осуществил еще один запуск своей ракеты в пустыне Мохаве, сумев подняться на высоту в 571 метр.

В 2002 году Майкл Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса, прыгнув на лимузине на 31 метр.