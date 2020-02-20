Умер Ларри Теслер. Он придумал компьютерные команды «копировать» и «вставить»

Ларри Теслер в 1989 году Ann E. Yow-Dyson / Getty Images

В США умер ученый и компьютерный разработчик Ларри Теслер, известный как создатель команд «вырезать», «копировать» и «вставить».

Теслер родился в 1945 году и в начале 1960-х закончил Стэнфордский университет с ученой степенью по математике. В 1973 году он начал работать в исследовательском центре Xerox PARC, присоединившись к команде, которая занималась разработками в области графического пользовательского интерфейса. Тогда Xerox была лидирующей компанией в этой области, выпустив, в частности, Xeroх Alto — первый ПК с элементами графического интерфейса. Работая в компании, Теслер в конце 1970-х придумал команды «вырезать», «копировать» и «вставить», а также принял участие в создании концепции окон, папок, всплывающих меню и других элементов .

В 1979 году Теслер познакомился с основателем Apple Стивом Джобсом, когда того пригласили на экскурсию в Xerox PARC. В рамках этой экскурсии Джобсу, в частности, показали, как работает Alto. Тогда Xerox, как позже вспоминал сам Теслер, несмотря на превосходство в разработках, из-за высокой стоимости производства опасалась не выдержать конкуренции с азиатскими компаниями и рассматривала Apple как потенциального поставщика дешевых комплектующих — в частности, поэтому Джобсу и показали разработки компании.

Alto был создан за шесть лет до этого, но так и не был запущен в массовое производство и использовался только внутри самой компании и в некоторых университетах. Джобс сразу увидел коммерческий потенциал графического интерфейса и удивился, почему Xerox не развивают эту технологию, с помощью которой «можно было бы изменить этот мир». Он пригласил Теслера реализовывать разработанные Xerox идеи в своей компании.

В 1980 году Теслер перешел в Apple и возглавил разработку программного обеспечения для компьютера Lisa. Он был выпущен на рынок в 1983 году и стал первым массовым компьютером с графическим интерфейсом, а год спустя Apple выпустила ставший более коммерчески успешным Macintosh — в его создании Теслер не принимал непосредственного участия, но там также использовались идеи Xerox PARC. После выхода этих компьютеров наработки Теслера, в том числе команды «вырезать», «копировать» и «вставить», стали де-факто стандартом для всех последующих ПК.

Теслер проработал в Apple до 1997 года, в разные периоды занимая различные должности, в том числе вице-президента AppleNet (подразделение, занимавшееся сетевыми разработками) и руководителя Apple по научным исследованиям (этот пост до своего ухода из компании занимал Стив Возняк). После ухода из Apple Теслер сотрудничал с рядом других крупных компаний Кремниевой долины, в частности, с Amazon и Yahoo.

Григорий Левченко