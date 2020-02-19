В Москве в особняке ФСБ зарегистрирована как минимум одна компания, занимавшаяся «обналичкой». Возможно, там действовала сеть таких фирм Расследование «Радио Свобода»

GvozdevN / Wikimapia

Компании, предположительно, занимающиеся обналичиванием, зарегистрированы в одном из зданий ФСБ России в в Москве, говорится в расследовании «Радио Свобода». Как минимум до 2016 года особняк по этому адресу принадлежал ФГКУ «Войсковая часть 55002», одному из управлений ФСБ, следует из постановления Первого арбитражного апелляционного суда. Издание допускает, что управление ФСБ по-прежнему использует здание.

С 2011 года в особняке зарегистрировали 12 компаний, которые, согласно базе данных юрлиц «Контур.Фокус», осуществляют множество видов экономической деятельности. На учредителей и директоров фирм зарегистрированы еще десятки подобных организаций. С компаний неоднократно пытались взыскать долги, но должников и их имущество не нашли. Сейчас из 12 компаний работают только две.

«Радио Свобода» утверждает, что одна из компаний — ООО «Гелиус» — занимается обналичиванием, то есть получает безналичные средства за фиктивные работы, а затем отдает заказчику наличные, вычитая свою комиссию.

Согласно материалам арбитражного суда, в 2012 году «Гелиус» заключил с компанией из Владимира контракт на поставку техники и стройматериалов. Фирма отчиталась о выполнении работ и получила оплату. На допросе учредитель и директор «Гелиуса» заявили, что руководят фирмой номинально, денег от владимирской фирмы не получали, а друг с другом не знакомы. Автор расследования назвал это «классической схемой „обналички“» и допустил, что в здании ФСБ могла работать «обнальная сеть» (доказать это на основе открытых данных пока не удалось).

В прошлом в здании в Олсуфьевском переулке, по информации из открытых источников, располагалась база спецназа «Альфа». Использует ли Центр специального назначения этот особняк сейчас, неизвестно.

Пересказал Александр Бакланов