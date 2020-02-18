В Екатеринбурге задержан гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина». Его подозревают в получении взятки в 2,5 миллиона рублей

Артемий Кызласов Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

Вечером 17 февраля в Екатеринбурге был задержан гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемий Кызласов. По версии следствия, топ-менеджер получил взятку в 2,5 миллиона рублей от контрагента «Титановой долины». Задержание происходило в одном из кафе бизнес-центра «Высоцкий», где расположен офис управляющей компании ОЭЗ. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, по нему также задержан бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Адвокаты Кызласова называют его задержание провокацией и подчеркивают, что им несколько часов не давали с ним связаться.

Ни ФСБ, ни Следственный комитет официально пока не комментировали задержание Кызласова, но местные издания выяснили основные подробности версии следствия. По данным источника Znak.com, уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки в особо крупном размере» по заявлению представителя компании ООО «Проектное дело» Дмитрия Панова. Тот утверждает, что топ-менеджер вымогал у него 10 миллионов рублей.

Предприниматель Дмитрий Панов — член общественной организации «Деловая Россия — Урал», руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Русское подворье» и супруг Евгении Пановой, которая возглавляет ООО «Проектное дело».

По данным Znak.com, в 2019 году петербургская компания «Геолайн» заключила с «Титановой долиной» договор на 92,8 миллиона рублей на выполнение проектных и изыскательских работ на территории ОЭЗ в Верхней Салде, Сысертском округе и Екатеринбурге. «Геолайн» выбрала субподрядчиком компанию «Проектное дело», причем, утверждает источник издания, около 35 миллионов из 92-х должно было остаться на счетах компании, аффилированной с Кызласовым.

По информации источника издания, несмотря на эту договоренность, Кызласов вымогал у «Проектного дела» еще 10 миллионов за «беспрепятственное подписание актов выполненных работ между ОЭЗ и подрядчиком». Два с половиной миллиона, которые он получил 17 февраля, должны были стать первым траншем. Посредником при передаче денег выступил бывший замминистра экономики Свердловской области (он был задержан позднее в тот же день).

В то же время, «Коммерсант — Урал» со ссылкой на свои источники утверждает, что взятка касалась другого контракта. В ноябре 2019 года «Проектное дело» выиграло тендер на проектирование сетей теплоснабжения для «Титановой долины» за 1,79 миллиона рублей, снизив начальную сумму контракта почти на четверть в ходе аукциона. По информации издания, Кызласов потребовал у Панова взятку за перечисление денег на первый этап работ, а также за победу в аукционах на следующие этапы.

«Титановую долину» критиковали за затягивание сроков строительства и уход инвесторов, а Кызласова — за покупку дорогих автомобилей

Особая экономическая зона «Титановая долина» была создана в Свердловской области в декабре 2010 года. Единственный акционер ОАО «ОЭЗ „Титановая долина“» — правительство Свердловской области. Кызласов занимает должность гендиректора управляющей компании ОЭЗ с 2011 года.

Объем вложений в «Титановую долину» из бюджетов разных уровней в 2011–2019 годах превысил 3,7 миллиарда рублей. К концу 2019 года топ-менеджмент «Титановой долины» должен был обеспечить работу 19 резидентов и привлечение еще трех. Всего в 2019 году экспертный совет ОЭЗ в правительстве Свердловской области одобрил семь проектов инвесторов с суммарным объемом инвестиций больше 20 миллиардов рублей. Главный резидент «Титановой долины» — завод Boeing, на котором с сентября 2018 года производят титановые детали для самолетов.

«Титановую долину» критиковали в местной прессе за то, что проект запускался гораздо медленнее, чем предполагалось сначала. Артемий Кызласов связывал это с тем, что планы по финансированию создания особой экономической зоны изначально были слишком оптимистичными и позднее были пересмотрены. В конце 2019 года Кызласов на пресс-завтраке объяснял журналистам, что часть инвесторов вышла из проекта, не пережив второй волны кризиса. Он подчеркивал, что на место вышедших из зоны четырех инвесторов, в том числе крупнейшего ООО «СТОД-Урал» (занимается обработкой древесины), «Титановая долина» уже нашла других четырех.

Сразу после первых новостей о задержании Кызласова депутат Госдумы Андрей Альшевских написал у себя в фейсбуке, что «Титановая долина» стала для региона «символом токсичности, бесполезности», а ее руководство сорвало «все обещания, показатели, в том числе по созданию рабочих мест».

Сам Артемий Кызласов также подвергался критике в прессе за покупку без конкурса за счет «Титановой долины» двух люксовых минивэнов Mercedes-Benz V 250d 4matic за 12 миллионов рублей. Официально автомобили должны были возить по площадкам «Титановой долины» потенциальных инвесторов, но издание 66.ru утверждало, что один из автомобилей возит по Екатеринбургу самого Артемия Кызласова, а второй зарегистрирован в Москве.

Кызласов и его адвокаты называют встречу, на которой его задержали, провокацией

Как рассказал один из защитников Кызласова Алексей Зорин, его клиент был задержан 17 февраля около 17:30 на первом этаже бизнес-центра «Высоцкий». По словам адвоката, Кызласову позвонил Михаил Шилиманов и попросил спуститься, чтобы поговорить. Вместе с ним был и Дмитрий Панов.

«По его словам, он сидел разговаривал с одним из подрядчиков. В ходе разговора тот стал называть какие-то суммы, после чего просто бросил сверток, который имитировал деньги (2,5 миллиона рублей), и его тут же задержали», — рассказал адвокат версию своего подзащитного.

После того, как стало известно о задержании, адвокаты Александр Петрикин и Алексей Зорин несколько часов искали своего клиента в ФСБ, Следственном комитете и изоляторах временного содержания. Нигде его не отыскав, они написали заявления о похищении. По словам адвокатов, лишь около четырех часов утра 18 февраля Артемия Кызласова привезли в отделение Следственного комитета и начали составлять документы о задержании. Алексей Зорин добавил, до этого времени топ-менеджера держали в автобусе возле управления СК, не предоставив возможности связаться с адвокатами.

Как говорит Александр Петрикин, уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбудили около 2:30 ночи 18 февраля. Максимальное наказание по статье — 15 лет.

Надежда Ляпунова