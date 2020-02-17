В Австралии погиб диджей Андрей Иванов из проекта Triplex. Мы запомним его по ремиксам на «Собаку Баскервилей» и «Бригаду»

Один из основателей электронного проекта Triplex Андрей Иванов погиб 15 февраля в Австралии. 47-летний диджей утонул недалеко от пляжа в Сиднее, сообщил журналист и продюсер Михаил Козырев. «Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — рассказал Козырев.

Когда Иванов вместе с 45-летней супругой гуляли вдоль скал, их смыло волной в океан, после чего выбросило на скалы, сообщает 7NEWS Australia. Жену Иванова удалось спасти, у нее ссадины и перелом двух пальцев ног.

Сюжет 7NEWS Australia о гибели Андрея Иванова 7NEWS Australia

Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, появившегося в 1992 году. Спустя три года из группы ушли двое участников и проект фактически стал сольным. Иванов создал несколько популярных ремиксов: на музыку из советского фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», а также на главную музыкальную тему сериала «Бригада». Ремикс на «Бригаду» получил премию «MTV Россия» как лучший рингтон года. Кроме того, Иванов написал музыку к фильму «Коллекционер» Юрия Грымова, а вместе с финской рок-группой Apocalyptica — саундтрек к фильму «Бой с тенью». В последние годы он преподавал в Музыкальной академии Игоря Матвиенко.

«Собака Баскервилей»

Triplex — Собака Баскервилей ДЖЕМ

«Бригада»

Triplex — Бригада M2BA music company

«Бой с тенью»

Triplex vs Apocalyptica — Бой с тенью M2BA music company

Александр Бакланов