На Филиппинах задержана россиянка Юлия Уба. Она создала Ассоциацию туриндустрии Ульяновской области, а потом исчезла 

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Власти Филиппин решили депортировать россиянку Юлию Убу, задержанную в начале февраля. В 2015–2017 годах она была лицом туриндустрии Ульяновской области, а в ноябре 2017-го ее объявили в международный розыск по подозрению в мошенничестве.

Как сообщил изданию Manila Bulletin представитель миграционной службы Филиппин Джейме Моренте, 36-летнюю гражданку России задержали 6 февраля в ее квартире в городе Макати. По словам Моренте, российские власти запросили помощь миграционной службы в поиске скрывающейся россиянки для последующей депортации на родину. Паспорт задержанной уже изъят российскими властями, поэтому ее депортируют как нежелательную иностранную гражданку без документов.

В 2015 году учредитель ООО «Альянс Тур» Юлия Уба создала в Ульяновской области региональную Ассоциацию туриндустрии. В 2016-2017 годах ассоциация активно участвовала в продвижении туристических проектов: выставках в Москве и Ульяновске, круглых столах, создании маршрута «Дворянин на Волге». В 2016 году Юлия Уба стала символом праздника Новруз в Баку, где снялась в фотосессии в образе девушки-весны.

В ноябре 2017-го Уба исчезла из публичного пространства, перестала отвечать на письма и звонки. В том же месяце стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», в рамках которого Юлия Уба была заочно арестована. Дело касалось хищения 267 тысяч рублей у туроператора ООО «Свой Тур и Трэвел».

В региональном управлении МВД местному изданию 73online.ru сообщили, что женщина скрывается от следствия за границей и объявлена в международный розыск.

Изданию удалось дозвониться до самой Юлии Убы, которая заявила, что никуда не пропадала, а просто уехала работать за границу. Она также заявила, что компания «Свой Тур и Трэвел» подала два иска в Арбитражный суд Москвы, назвав ответчиком ее компанию «Альянс Тур», но как эта история могла превратиться в уголовное дело, она не понимает.

«То, что я скрываюсь от правоохранителей, — это ложь. Вообще, я об этом узнала случайно в начале сентября. На все запросы из Генпрокуратуры и следственного отдела я отвечала, у них есть мои контакты, они знают о моем местонахождении. 23 сентября меня уведомили, что я нахожусь в международном розыске и подлежу аресту. По российским законам такого исхода не может быть, это им противоречит», — заявила она, добавив, что будет оспаривать обвинения в свой адрес через суд.

По информации миграционной службы Филиппин, Уба приехала в Манилу как турист в июле 2019 года и с тех пор жила в стране. В октябре 2019-го миграционная служба получила письмо от российских властей с просьбой о содействии в задержании Юлии Убы, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере.

Надежда Ляпунова