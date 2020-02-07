Пользователь «Двача» анонимно рассказал, как убил в больнице более десяти ветеранов. Посетители форума заявили, что вычислили автора поста. Он все отрицает
Следственный комитет начал проверку, после того как на анонимном форуме «Двач» пользователи предположительно вычислили человека, который признался, что, работая в больнице, убивает пациентов. Сам он причастность к инциденту отрицает.
6 февраля в одном из тредов «Двача» анонимный пользователь написал о том, что ему «доставляет [удовольствие] причинять умирающим людишкам мучения». Он заявил, что работает в реанимации одного из медицинских учреждений, и в подтверждение своих слов прислал фото принадлежащего ему рабочего костюма с частью бейджа, на котором была видна надпись «Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезист». Доказательств того, что фото сделано именно им, пользователь не предоставил.
В ходе дальнейшего треда пользователь написал, что убил более десяти ветеранов войн. «Просто отключаю от ИВЛ, и наблюдаю за агонией, очень забавно», — написал он. По его словам, в его отделении за месяц умирает несколько человек, поэтому за три года десять смертей в смены одного и того же работника не могли показаться никому подозрительными.
Другие пользователи форума на основе имеющихся имени, отчества и должности, указанных на бейдже, смогли вычислить личность хозяина костюма. Под эти данные подходил Сергей Владимирович Вольф — медицинский брат-анестезист КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн», работающий по специальности анестезиология и реаниматология. Пользователи также нашли его фотографии в соцсетях и пришли к выводу, что форма руки Вольфа совпадает с рукой, заснятой на фото с бейджем.
Начальник госпиталя Александр Розуван в беседе с изданием Readovka, которое первым написало о медбрате, заявил, что не будет проводить внутреннюю проверку. После того, как об этой истории написали другие СМИ, о начале проверки объявили управление СК по Кировской области и прокуратура.
Как заявил «Открытым медиа» представитель Минздрава области, предварительная проверка ведомства не установила смерти пациентов во время дежурств Сергея Вольфа, а сам он утверждает, что не писал никаких сообщений на «Дваче». При этом в ведомстве подчеркнули, что проверка будет продолжаться. Сам Вольф записал видеообращение, в котором отверг причастность к убийствам и попросил СК найти тех, кто его оклеветал.