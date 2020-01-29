Власти Чехии заказали интернет-магазин стоимостью 16 миллионов евро без конкурса. Возмущенные программисты сделали его бесплатно за 48 часов

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Чешские программисты за двое суток сделали интернет-магазин для продажи разрешений на проезд по платным дорогам страны. За несколько дней до этого, 14 января, министерство транспорта Чехии сообщило, что работы продлятся четыре года, а контракт без публичного конкурса был заключен с компанией Asseco Central Europe. Разработка и внедрение новой онлайн-системы для продажи разрешений на проезд должны были обойтись бюджету в 401 миллион чешских крон (около 16 миллионов евро).

Новая электронная система должна заменить обычные 10-дневные, месячные или годовые купоны, которые сейчас приходится покупать чешским автомобилистам для проезда по платным дорогам. Планируется, что она заработает с 2021 года.

Вокруг контракта и особенно его стоимости тут же разгорелся скандал. 18 января Томаш Вондрачек, генеральный директор рекламного агентства WMC Grey и цифрового агентства Actum, объявил об организации двухдневного хакатона, к которому могут присоединиться все желающие.

«Мы хотим доказать, насколько абсурдно заключать контракт на 401 миллион, когда несколько способных людей могут сделать это в выходные дни», — объяснил он.

Пока Вондрачек набирал добровольцев на хакатон, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил об увольнении министра транспорта Владимира Кремлика — тот отказался аннулировать контракт. «Я говорил с министром, он не признает ошибку. Он трудолюбив, но он просто не справился с этим проектом», — объяснил увольнение Андрей Бабиш. Как пояснил сам уволенный министр, он опасался, что аннулирование контракта и поиск нового подрядчика затянут сроки запуска новой системы платежей.

Хакатон в итоге действительно состоялся и собрал 60 участников. Начав вечером в пятницу, 24 января, к вечеру воскресенья программисты представили готовый проект — полностью работающий интернет-магазин на четырех языках с подключенной возможностью оплаты.

На сайте можно выбрать нужный вид разрешения на проезд (на 10 дней, месяц или год за символические одну, две или три кроны), ввести номер своего авто, выбрать дату, когда разрешение начнет действовать, и оплатить его. Так как сама система в стране еще не запущена, все деньги перечисляются благотворительному фонду «Колечко», который помогает детям, получившим тяжелые травмы в ДТП.

За первые сутки работы интернет-магазин посетили 195 тысяч уникальных пользователей, сайт собрал 48 тысяч крон (около 1,9 тысячи евро).

Томаш Вондрачек признался, что если бы после двух дней хакатона действительно нужно было начать продавать настоящие разрешения на проезд по платным дорогам, он бы не рискнул это сделать — нужно еще отладить работу сайта, подключить его к государственным системам.

Сейчас программисты продолжают исправлять небольшие недостатки в работе сайта. Результат своей работы они передадут государству бесплатно в течение ближайших недель. «Если необходимо выставить счет, то он будет равен нулю», — подчеркнул Томас Вондрачек.

И премьер-министр, и новый министр транспорта уже заявили, что готовы использовать сделанный на хакатоне интернет-магазин, если подтвердится, что он работает без сбоев. Старый контракт на разработку будет расторгнут. Чтобы добавить недостающие функции, проведут новый контракт, но уже на гораздо меньшую сумму. Организатор хакатона не намерен участвовать в новом тендере, но готов бесплатно проконсультировать его победителя.

Надежда Ляпунова